Le pic de la reprise est peut-être déjà derrière nous

Le PIB a bondi de 1,8% au troisième trimestre, mais les pénuries de matières premières et de main d'oeuvre ainsi que l'inflation pourraient peser sur le quatrième trimestre.

À un an d’écart, c’est-à-dire par rapport au troisième trimestre 2020, cela donne une croissance de 4,7%. "Pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19, l’activité économique a retrouvé son niveau d’avant la crise et l’a dépassé", se félicite la BNB.

Incertitude plus grande que d'habitude

Cette première estimation était très attendue dans la mesure où le chiffre belge est généralement précurseur de la tendance qui se dessine pour la zone euro. La BNB précise cependant que ces chiffres de croissance sont empreints d’une "incertitude plus grande que ce n’est habituellement le cas" , étant donné qu’il manque encore pas mal de données administratives pour le mois de septembre.

L'industrie souffre

Au niveau sectoriel, on observe paradoxalement une baisse de la valeur ajoutée dans l’industrie (-0,1%) et dans la construction (-0,5%) par rapport au trimestre précédent. Ce constat est à mettre en rapport avec les pénuries en composants et matières premières. En revanche, la valeur ajoutée a bien progressé dans les services (+2,3%), là où les questions d’approvisionnement interviennent beaucoup moins.