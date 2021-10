Le PS veut un chèque énergie pour tous les Belges. Bonne idée?

Pour alléger le poids de la hausse du prix de l'énergie sur la facture des ménages belges, le PS propose d'y appliquer une réduction forfaitaire de 100 euros.

Que faire face à la hausse des prix de l'énergie? Alors que le gouvernement fédéral planche sur des solutions pour alléger la facture des ménages et des entreprises, le PS relance l'option d'une réduction forfaitaire de 100 euros sur la facture des Belges.

524 millions d'euros Le coût d'une réduction forfaitaire de 100 euros sur la facture énergétique des Belges est évalué à 524 millions d'euros.

Un chèque énergie pour tous les ménages, même les plus aisés? Oui, selon le président des socialistes, Paul Magnette. "L'idéal serait de cibler, proportionnellement au revenu, mais c'est compliqué", a-t-il expliqué sur La Première.

Mode de financement

Comment financer les 524 millions d'euros que coûterait cette mesure? Le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), interrogé dans la Dernière Heure, rappelait que la hausse du coût de l'énergie entraînait une augmentation des accises et donc des recettes de l'État. Or "il n'y a pas de raisons que l'État engrange plus de recettes", appuyait Paul Magnette.

Pour le président du PS, il faut aussi "oser aller chercher l'argent chez les producteurs d'énergie". Pour lui, l'idée de relever la taxe fédérale due par Electrabel sur les revenus issus de l'atome a été balayée un peu vite par la ministre de l'Énergie.

Augmenter la rente nucléaire

Tinne Van der Straeten (Groen) exclut, en effet, d'augmenter la rente nucléaire parce que le contrat avec Electrabel serait impossible à adapter. Mais, a rappelé le président du PS, il avait, lui-même, réussi cette manœuvre il y a dix ans.

Le PS va donc défendre sa proposition de chèque énergie lors du conclave budgétaire qui débute ce samedi. À noter que la France a déjà pris ce type de mesure, avec une aide de 100 euros pour 5,8 millions de bénéficiaires. Sur ce montant de 100 euros, Pierre-Yves Dermagne se veut ouvert. Il prône aussi une prolongation du tarif social étendu.

"Doit-on vraiment donner ce chèque à tous les ménages? Même aux propriétaires de panneaux photovoltaïques?" Philippe Defeyt Économiste, président de l’Institut pour un développement durable

Bonne idée?

Les débats sont tendus. Du côté du MR, on défend la solution du cliquet inversé, qui permet de s'adapter aux variations de prix en maintenant un certain équilibre, explique la porte-parole. "C'est mieux que de donner des chèques qu'on a du mal à enlever par la suite et qui, finalement, subventionnent les énergies fossiles! Il faut mettre cet argent dans la rénovation."