Le retour de la croissance ne permet pas d’enrayer le déficit

La situation budgétaire ne s’améliore pas, au contraire. D’après les nouvelles estimations du Comité de monitoring, le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics (fédéral, entités fédérées et sécurité sociale) devrait atteindre 7,8% du PIB fin 2021 ou 37,8 milliards d’euros. C’est 3 milliards d’euros de plus que ce qui était prévu en février dernier et 5 milliards de plus qu’anticipé en octobre 2020, lors de l’élaboration du budget pour 2021. Mais voilà, c’était avant la deuxième vague de la pandémie qui a frappé au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.