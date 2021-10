Le taux d'emploi de la Belgique revu et corrigé par Philippe Defeyt...

L'indicateur de taux d'emploi considéré par la Commission européenne montre que la Belgique affichait en 2019, hors du contexte de pandémie, un taux d'emploi des 20-64 ans plutôt médiocre: 70,5% , contre 72,6% pour toute la zone euro. L'Allemagne et les Pays-Bas franchissent la barre des 80%, la France en reste à 71,6%.

"Vraiment réducteur!" , grince l'économiste Philippe Defeyt, économiste à l'Institut pour un développement durable (IDD). Il le regrette d'autant plus que cet indicateur va encore intervenir dans le débat pour le financement des pensions.

"Pour arriver à 80%, il suffirait que la Belgique mette au travail une heure par semaine quelques centaines de milliers de personnes ", ironise-t-il. "Il faut regarder plus loin, analyser chaque heure de travail prestée. Quelle productivité? Quelles rentrées pour la sécurité sociale? Quels subsides?"

Selon le nombre total d'heures de travail

En quoi l'indicateur d'Eurostat pose-t-il problème? Le contexte démographique a évolué différemment, avec un recul des 20-64 ans en Allemagne, mais une hausse de 10% pour la Belgique . "Or, il est plus facile de gonfler le taux d'emploi dans un contexte de baisse de la population totale que dans un contexte de hausse soutenue de celle-ci", constate l'économiste de l'IDD.

Autre paramètre important: les Pays-Bas comptent quasi deux fois plus de temps partiels que notre pays. Philippe Defeyt a produit un indicateur en se basant sur le nombre total d'heures de travail . Il constate que "ces deux 'modèles' que sont l'Allemagne et les Pays-Bas doivent être relativisés. Après correction, la Belgique reste à la traîne , mais dans une situation moins défavorable que ce qu'indiquent les chiffres d'Eurostat."

Productivité et niveau de vie

En divisant le PIB par le nombre total d'heures de travail, Philippe Defeyt a également observé la productivité par heure de travail. "Et la réalité, c'est que chaque heure de travail est plus productive en Belgique qu'en Allemagne et aux Pays-Bas."