Léger tassement de l'inflation en zone euro

L'inflation en juin était de 1,9% dans la zone euro et de 2,6% en Belgique. La BCE ne montre pour l'heure aucun signe d'inquiétude.

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est légèrement replié en juin, à 1,9% . En mai, l'inflation avait culminé à 2%, au plus haut depuis octobre 2018. Ces tensions sur les prix font craindre aux marchés financiers une remontée des taux d'intérêt . Mais la BCE et de nombreux experts jugent cette hausse de l'inflation "temporaire".

L'Estonie a enregistré le taux d'inflation annuel le plus élevé des 19 pays de la zone euro en juin à 3,7% , tandis que le Portugal a connu l'inflation la plus faible ( -0,6% ).

L'inflation belge au-dessus de la moyenne

La Belgique, avec 2,6% d'inflation en juin, se situe au-dessous de la moyenne de la zone euro. Il s'agit de l'indice européen harmonisé IPCH. Si on prend l'inflation telle qu'elle est habituellement calculée en Belgique (indice IPC), c'est-à-dire avec un panier de biens et de services différent, on obtient 1,63% en juin (contre 1,46% en mai).