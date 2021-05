Les banques accordent toujours trop de crédits destinés à la location

Les banques jouent (presque toujours) le jeu

"Cette hausse des prix est artificielle, elle est dopée par le fait que les gens on acheté plus grand, avec plus d’espace extérieur et donc cela a coûté plus cher."

Vers une bulle immobillière?

Les inquiétudes de la BNB interviennent dans un contexte où les prix de l’immobilier s’envolent – +5,7% pour les maisons et +6,8% pour les appartements en 2020, selon le dernier baromètre des notaires – et les taux d’intérêt remontent, eux, légèrement. Mais pour Steven Trypsteen, "cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans une bulle. La hausse des prix est d’environ 5%, c’est beaucoup si l’on compare à 2019 (+4%). Mais cette hausse est artificielle, elle est dopée par le fait que les gens, suite au confinement, on acheté plus grand, avec plus d’espace extérieur (terrasse, jardin) et donc cela a coûté plus cher que s’il n’y avait pas eu d’effet confinement. En outre, les personnes qui ont été les plus touchées par la crise sanitaire sont en général les personnes qui avaient déjà des revenus plus bas. Cela a eu un impact sur l’immobilier puisque cela veut dire que ces gens ont été peu présents sur le marché l’an dernier, et donc ce sont des acquéreurs avec de plus gros revenus qui ont acheté des biens plus chers", explique l’économiste.