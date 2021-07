Les Belges détiennent moins de comptes à l’étranger

Des comptes dormants

"On soupçonne que bon nombre de contribuables détenaient encore un compte à l’étranger sans le savoir et sans l’utiliser."

La baisse survenue entre 2019 et 2020 s’expliquerait ainsi: "On soupçonne que bon nombre de contribuables détenaient encore un compte à l’étranger sans le savoir et sans l’utiliser (ouvert lors de vacances ou comme étudiant à l’étranger par exemple). Avec le CRS, le SPF Finances était mis au courant de l’existence de ces comptes, le signalait aux contribuables, qui les supprimaient alors ", explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances

Les assurances à l'étranger aussi en baisse

"Il peut y avoir plusieurs explications à ces fermetures de comptes et d’assurances à l’étranger, mais la plus probable est liée à l’échange des renseignements CRS des contribuables. Ils ont été contraints de les déclarer la première année, mais si ces comptes étaient inutiles, ils les ont fermés entretemps ou les ont rapatriés. Cela a également rappelé aux contribuables que le fisc avait connaissance des comptes et revenus à l’étranger. Il est aussi possible que des contribuables aient rapatrié leurs capitaux parce qu’ils craignaient des contrôles liés au CRS et/ou un durcissement des conditions de rapatriement dans le futur", explique l’avocat Me Sébastien Thiry (Dekeyser & Associés)