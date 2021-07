Les Belges toujours plus nombreux à devenir multipropriétaires

La hausse du nombre de multipropriétaires belges, en Belgique et à l'étranger, se poursuit d'année en année.

En cinq ans, entre 2016 et 2020, le nombre de multipropriétaires en Belgique a augmenté de 14%, relève le SPF Finances. Le nombre de déclarations distinctes de résidences secondaires en Belgique est, en effet, passé de 790.625 en 2016 à 908.740 l'année dernière.

Entre 2019 et 2020, la hausse du nombre de déclarations distinctes de résidence secondaire est moins marquée. Il est passé de 878.303 à 908.740, franchissant un cap et s'approchant doucement, mais sûrement, du million. Les Belges ont donc été 3,5% de plus à en déclarer une.