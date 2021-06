Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

L’homme politique ou le ministre?

Pas moins de trois parlementaires de l’opposition, de trois partis différents, ont interpellé cette semaine le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) sur l’utilisation qu’il faisait du site officiel de son cabinet. Un site sur lequel il a publié non seulement des informations concernant ses compétences, mais aussi des messages politiques, par exemple pour se féliciter de la candidate choisie par les Verts allemands pour la chancellerie fédérale ou des ambitions du président américain Joe Biden dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des messages qui en outre, n’étaient postés qu’en français. Pas vraiment approprié d’utiliser un site financé par les deniers publics pour des messages partisans qui ne sont pas liés à ses compétences de ministre, s’est-il vu reprocher.

«Que ce soit comme vice-premier ministre ou comme simple homme politique, je me sens concerné par ces sujets et je partage publiquement mon opinion là-dessus», a-t-il répondu, précisant toutefois que les messages incriminés, initialement publiés sur son site officiel, sont depuis début mai sur sa page Facebook – « pour leur donner plus de visibilité », prétend-il. Mais dans la foulée, Georges Gilkinet a annoncé qu’en tant que vice-premier ministre, il comptait continuer à communiquer sur son site officiel sur des sujets comme l’énergie, le climat ou le dumping social. En outre, son fil Twitter agrémente toujours ce site. Pas sûr donc que la polémique soit close.

La messe du nuc’ est dite…

Catherine MacGregor, la successeur d’Isabelle Kocher à la tête de l’énergéticien français Engie, a dessiné une nouvelle organisation pour ses troupes, qui sera mise en place dès le premier juillet prochain, avons-nous appris à bonne source. Ce qui est curieux, c’est la place du nucléaire (belge) dans cette épure, ou plutôt : son absence… Si on cherche bien, on finira par comprendre que cette activité s’est vue recasée sous la direction du secteur « Renouvelable ». Ce qui fait sourire ou grincer des dents dans les bureaux d’Electrabel, comme on peut l’imaginer. Pour rappel, la production nucléaire recourt à l’uranium, qui est une ressource limitée, et ne peut donc être considéré comme renouvelable stricto sensu. Bref, tout en bas de la (longue) liste des responsables de ce secteur, figure le nom de Thierry Saegeman, le tout nouveau CEO d’Electrabel et patron du nucléaire. Le message semble clair : Engie ne considère plus son nucléaire belge que comme une sorte d’appendice. Avant d’être mué en voie sans issue ? Cela nous fait penser que le géant français a déjà fait sa religion, et qu’il ne sera vraisemblablement guère disposé, en novembre prochain, à dire « amen » à notre gouvernement fédéral au cas où l’approvisionnement futur de la Belgique ne pourrait pas être garanti par les centrales au gaz en projet… Ite missa est, sachant qu’il s’agit… d’une messe d’enterrement.

Des parlementaires plutôt grossiers

Pas content, Tanguy Struye de Swielande. Le professeur de l’UCLouvain, un des deux coordinateurs du comité stratégique chargé de réfléchir aux évolutions de l’armée belge, n’a pas pris de gants pour dire ce qu’il pensait de l’attitude de certains députés, qui devaient écouter et interroger mercredi ce groupe d’experts en commission de la Défense de la Chambre. En fait d’auditions, on a plutôt eu droit à d’interminables monologues souvent nombrilistes et parfois très militants de chaque député, dont certains n’avaient visiblement pas bien lu -voire pas du tout- le rapport du comité. Mais le plus étonnant, c’est qu’une partie des parlementaires n’ont même pas pris la peine d’attendre les réponses des experts -qui ne sont pas rémunérés- et ont quitté la salle avant la fin de la réunion. «Je trouve cela assez choquant» s’est emporté le professeur Struye de Swielande. «Imaginez, c’est comme si je posais des questions à mes étudiants lors d’un examen et que je quittais la pièce sans attendre leur réponse».

Plus acerbe encore, le chercheur Joseph Henrotin s’est fendu d’un tweet assassin indiquant qu’«on a autre chose à faire que d’écouter des gens, ne nous ayant pas lus, parler de choses qu’on n’a pas dites. Ils s’écoutaient, on n’a rien fait ». On attend avec impatience la prochaine réunion dans quelques mois…

Le Conseil (presque) comme si vous y étiez

La salle du Conseil européen est celle d’où en général rien ne sort: on s’y parle franchement, à l’abri des micros et des caméras. Mais il arrive, quand la tension est particulièrement forte, que les mots qui y sont prononcés fuitent. Ce fut par exemple le cas au début de la crise du Covid - «Si ce que tu attends ce sont des coronabonds, ils n’arriveront jamais », avait lancé Angela Merkel au Premier ministre italien. Et ce fut le cas jeudi, quand Viktor Orban s’est retrouvé isolé sur sa loi anti-LGBT. Florilège. Le luxembourgeois Xavier Bettel à Orban : «Je ne suis pas devenu homosexuel. Je le suis, ce n’est pas un choix» ; «Ma mère déteste que je sois gay, je vis avec ça. Et maintenant tu mets ça dans une loi. Je te respecte, mais c’est une ligne rouge. Il s’agit de droits fondamentaux, le droit d’être différent». Son collègue Alexander De Croo : «Être homosexuel n’est pas un choix. Être homophobe l’est. Nous ne pouvons pas accepter une législation qui légitimise un tel comportement.»

Quant au troisième homme du Benelux, Mark Rutte, il a dit à son collège hongrois que s’il n’est pas à l’aise avec les valeurs de l’Union, il n’a qu’à la quitter. - «Tu as dépassé les bornes, cette fois c’est trop». Encore une du suédois Stefan Löfven: «Les contribuables suédois ne sont pas intéressés à canaliser des fonds vers ceux qui ne respectent pas nos valeurs.» Pas de verbatim par contre pour la défense, mais dans les grandes lignes le Premier ministre hongrois a dit et répété que la loi en question était mal comprise et ne concernait pas les droits des homosexuels mais ceux des enfants et des parents. Pour une fois, on nous aura donc ouvert un petit coin de cette boîte noire qu’est la salle du Conseil – tapissée il est vrai d’un patchwork multicolore, pas loin d’être aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Leur prison est un royaume…

Est-ce parce que nombre de ses pensionnaires avaient envie de faire le mur, que la prison de Saint-Gilles sera désormais classée comme monument ? L’arrêté du gouvernement de la Région bruxelloise a été publié cette semaine au Moniteur. Il vante «l’intérêt historique, esthétique et social » du mur de clôture de l’avenue Ducpétiaux, des tourelles de contrôle, etc. Nul doute que les prisonniers, qui devront encore patienter quelques mois avant de se voir transférés vers la nouvelle prison de Haren, apprécieront à sa juste valeur ce nouveau standing conféré à leur domicile érigé fin XIXè. Classer le mur d’enceinte de la prison, ses jardins et consorts permettra évidemment aux édiles bruxellois de préserver l’âme architecturale du bazar quand il sera transformé en (vrais) logements. N’empêche, on ne peut s’empêcher de trouver la situation cocasse, d’autant plus qu’elle impliquera que face à ces murs, fussent-ils très esthétiques, les futurs résidents pourront toujours se sentir quelque part en prison. Un fantasme qui fonctionne dans les deux sens. Le jour où l’un d’eux, rentrant chez lui après une soirée arrosée, trouvera porte close, il lui faudra choisir entre quatre solutions : se muer en passe-muraille ou en Houdini pour franchir l’obstacle ; se repasser en boucle, sur son smartphone, « La Grande Évasion » ou « Papillon » dans l’espoir de trouver la clé ; méditer sur le sens du titre de Gilbert Cesbron « Notre prison est un royaume » ; ou se demander pourquoi ces blafardes pierres de Gobertange à l’agencement douteux auront mérité, en cette lointaine année 2021, pareil classement…

