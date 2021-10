Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Beaucoup de blabla pour rien?

Le failli n’était pas le bon… Bla Bla Cars a fait faillite en Belgique la semaine dernière. À la rédaction de votre journal favori, on a cru durant quelques instants qu’il s’agissait de la filiale belge de la célèbre plateforme de covoiturage.

On s’est dit qu’on tenait là un bon sujet, tout en s’interrogeant sur la soudaineté et les raisons d’un tel échec entrepreneurial… Vérification faite, on a vite compris qu’on avait affaire à un cas typique d’homonymie, vraisemblablement volontaire dans le chef du dernier arrivé. Car Bla Bla Cars n’a rien à voir avec BlaBlaCar, la première est une petite entreprise qui exploitait un ou deux garages à Bruxelles.

Elle avait été fondée en 2017, soit une dizaine d’années après la création de la plateforme, d’où l’impression que ses gérants savaient très bien ce qu’ils faisaient en choisissant pareille dénomination sociale. Sentiment renforcé par le fait qu’aucun de leurs patronymes ne permettait de former le mot «bla» de quelque manière que ce soit (initiales et acronymes, nom de la rue du siège, etc.).

Quoi qu’il en soit, cette petite facétie ne leur aura pas porté chance. Et la plateforme n’a pas (plus) à s’inquiéter des effets éventuels de cette confusion sur sa clientèle. Beaucoup de blabla pour rien, en somme…

Ces journalistes qui se recyclent (bien)

L’exemple avec Hakima Darhmouch. Les journalistes qui se recyclent dans la consultance en com pullulent. Dernier exemple en date, Hakima Darhmouch. L’ex-présentatrice du JT de RTL, passée ensuite à l’ennemi, la RTBF, comme responsable du pôle culture et musique, quittera le service audiovisuel public le 7 novembre pour se lancer dans l’entrepreneuriat comme elle l’avait annoncé. Nantie d’un master en management de la Solvay Brussels School, elle vient de passer de la parole aux actes en créant sa propre SRL, dénommée Darfly – admirez le jeu de mots… Une structure lancée avec son mari, Hugo Labye, directeur photo chez RTL qui en détient une part. L’objet de la société, dotée de 10.000 euros de capital, est large: consultance, conseil, coaching, communication, événements, médias, etc. Une activité qui l’occupera à mi-temps, le solde étant consacré au cabinet Akkanto où elle côtoiera un autre ancien ertéelien, Christopher Barzal, ex-éminence grise en matière de com de Philippe Delusinne, le CEO de la chaîne privée. Bref, un agenda bien rempli pour celle qui est aussi administratrice de Bozar, de l’Atomium, de PointCulture et de Prométhéa. Ces deux derniers mandats étant exercés sous sa casquette RTBF, elle pourrait les céder à son successeur boulevard Reyers.

Il faudra encore un peu patienter pour le nouveau Food Market

Si vous pensiez profiter de ces quelques jours de vacances d’automne pour vous rendre au nouveau Food Market situé dans l’emblématique bâtiment de la Gare Maritime à Tour & Taxis, à Bruxelles, il faudra prendre votre mal en patience. Même si les travaux ont bien avancé, l’ouverture officielle est reportée au 26 novembre prochain. Du côté du développeur immobilier Extensa (groupe Ackermans & van Haaren), on souligne que la crise du covid a retardé de nombreuses livraisons de matériaux. Et comme les concepteurs ont travaillé avec des chefs de grande renommée qui sont très demandés, on désire garantir que tout soit à la hauteur de leurs attentes.

Pour rappel, ce sont Extensa et AB InBev qui sont derrière ce nouveau lieu de rencontre culinaire, fort teinté de belgitude. Cette halle gourmande sera composée de dix espaces restaurants, avec plusieurs chefs réputés (Giovanni Bruno, Bart De Pooter, Xavier Pellicer, Mallory Gabsi, Adrien Cachot…).

Pour l’occasion, AB InBev a créé une filiale baptisée ABI Experience Center. Le brasseur animera un bar central, dont la vedette sera la Victoria, une marque récente dédiée à la ville de Bruxelles.

En attendant l’ouverture de ce food market, le visiteur de la Gare Maritime peut déjà se replier sur le «Belgian Bar» ouvert récemment par la société Discover Belgium, organisatrice d’événements culinaires et culturels. On peut y déguster des bières, vins, gins et autres spiritueux belges. Alleï, santé! Mais sans excès, bien entendu…

Milquet ne discutera pas de LN24 au CA de la RTBF

Siéger au conseil d’administration (CA) de la RTBF et officier régulièrement comme chroniqueuse sur une autre chaîne télé ne va pas forcément de soi. Ce rappel a été gentiment adressé à Joëlle Milquet en raison de sa participation à l’émission «C’est direct» sur LN24. L’ex-présidente du cdH y livre parfois ses analyses et commentaires sur l’actualité, mais si elle s’y exprime à titre gratuit, l’ancienne vice-Première siège aussi comme observatrice au CA de la RTBF. Cette dernière a voulu vérifier si cette activité ne contrevenait pas au décret «RTBF» interdisant à ses administrateurs d’avoir un intérêt dans un média concurrent. Si, en l’espèce, la notion d’intérêt est difficile à définir, il n’est pas question pour la chaîne publique de créer un précédent, ce qui a donné lieu à un accord en bonne intelligence entre Joëlle Milquet et Baptiste Erkes, président (Ecolo) du CA. La chroniqueuse humaniste se retirera tout simplement de toute discussion consacrée à la chaîne d’info en continu, ce qui ne risque pas d’arriver très souvent en principe.

Joëlle Milquet demeure donc chroniqueuse de LN24 dans une émission par ailleurs animée par Thibaut Roland, qui travaille également pour la RTBF. RTBF qui diffuse sur Auvio les programmes de LN24. Entre les deux chaînes, les relations sont dites «excellentes». On veut bien le croire.

Joachim Coens ne craint pas de dévoiler son "six pack"