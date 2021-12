Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

La chaise vide ou le symbole

Une histoire de symboles dans les coulisses européennes…

«Il y avait une chaise vide dans la pièce et j’espère qu’elle sera bientôt occupée par un dirigeant biélorusse légitime, élu démocratiquement», a souligné Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à l’issue du sommet du partenariat oriental, qui réunissait mercredi les dirigeants de l’UE et de cinq anciennes républiques soviétiques.

La chaise vide: un symbole fort pour dire que l’Europe n’oublie pas la manière dont Alexandre Loukachenko opprime un peuple biélorusse avide de liberté.

On passera très diplomatiquement sur le fait qu’autour de la table, le président azéri Ilham Aliyev est à la tête d’un régime autoritaire de la pire espèce comparable à celui de la Biélorussie, et que et le régime de son ennemi arménien ne vaut pas beaucoup mieux: ces deux-là ne sont pas exactement à nos portes et ils n’interceptent pas des vols intérieurs européens pour embastiller leurs dissidents.

Il reste toutefois un détail à noter pour rendre justice aux faits. À la table du Conseil européen, un chevalet porte-nom «Belarus» et un drapeau de table séparaient les sièges des dirigeantes de Finlande et d’Estonie… mais point de chaise vide.

Des nominations "dérogatoires" au Fédéral

Plus de trois mois après la désignation par le MR de son candidat, le conseil des ministres restreint est tombé d’accord ce vendredi sur la nomination de Laurent Vrijdaghs, patron de la Régie des bâtiments, à la présidence de Skeyes (ex-Belgocontrol).

On sait depuis le mois de septembre que ce cumul n’était pas du goût de tout le monde au sein du gouvernement, ce qui explique sans doute le temps pris par l’exécutif pour relifter le Conseil d’administration de l’aiguilleur du ciel.

Le MR a pu s’appuyer, dit-on en coulisses, sur la volonté du PS de placer Laurence Bovy, qui est également patronne de Vivaqua, à la présidence de la SFPI (Société Fédérale de Participations et d’Investissement) pour boucler le deal.

Ce qui s’est manifestement produit vendredi. Une «dérogation» aux principes sur lesquels les sept partis de la coalition s’étaient mis d’accord en matière de nominations, souffle-t-on dans la Vivaldi.

Ecolo clarifie sur l’enfermement des suspects de viol

Les affaires de viols dénoncées à l’automne dans deux bars du quartier du Cimetière d’Ixelles ont suscité une vague d’indignation qui a dépassé les frontières bruxelloises. L’émoi traverse aussi les partis politiques, chez Ecolo notamment où toutefois certains propos ont interpellé. Ainsi la coprésidente des verts francophones, Rajae Maouane, a indiqué à la DH qu’il «n’est pas normal qu’une personne qui fait l’objet de plusieurs plaintes pour viol soit toujours en liberté».

Une privation de liberté sur seule base de plaintes, voilà qui paraît excessif, voire dangereux pour l’État de droit. «Évidemment, il ne s’agit pas de priver quelqu’un de liberté dès lors qu’une ou plusieurs plaintes seraient portées à son encontre», corrige Claire Hugon, députée fédérale en charge de ces questions chez Ecolo. «Toutefois, il n’est pas acceptable qu’aucune suite ne soit donnée au dépôt de plusieurs plaintes pour viol contre un individu. Cette personne devrait, à tout le moins, être interpellée et interrogée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.» Dont acte. Ecolo en profite pour saluer la réforme du Code pénal et la formation des magistrats qui doivent améliorer la prise en charge par la justice des violences sexuelles.

On a retrouvé Karel De Gucht!

La dernière fois que l’on a parlé de Karel De Gucht dans ces colonnes, c’était pour évoquer l’idylle entre son fils Jean-Jacques et Charlotte Verhofstadt, la fille de Guy Verhofstadt. Ou encore pour évoquer les ennuis fiscaux de l’ancien commissaire européen et de son épouse Mireille Scheurs. Le couple avait finalement obtenu gain de cause dans sa bagarre contre le fisc belge qui l’accusait de fraude lors de l’acquisition d’une villa en Toscane en Italie. Si l’on vous parle de cela, c’est parce qu’une publicité diffusée dans plusieurs journaux montre le couple De Gucht trinquant tout sourire, un verre de vin à la main.

C’est la plateforme de vente en ligne e-wines qui fait ainsi la promotion du Chianti Classico de l’ancien ministre belge et ex-président des libéraux flamands, fruit de son domaine La Macinaia qui se situe à San Vincenti au cœur de la Toscane.

Le texte qui accompagne la photo est pour le moins élogieux pour celui qui a été «un poids lourd de la politique» et qui «malgré une vie trépidante» (sic), «se rend tous les mois pendant plusieurs jours dans sa propriété de Toscane».

«Ce ténor de la politique œuvre à faire le meilleur vin possible et un vin qui lui plaise. Sa devise: toujours aller au fond des choses et chercher l’excellence». Bref, tout un programme. Allez, on ne demande qu’à déguster. Santé!

