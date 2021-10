Les crédits hypothécaires au record sur les 9 premiers mois de l'année

C'est le nombre de crédits hypothécaires accordés en plus au 3e trimestre de 2021 par rapport à la même période en 2020.

Pour rappel, "le troisième trimestre de 2020 était un trimestre relativement faible en termes de crédits octroyés en raison de la crise du coronavirus et du confinement imposé au cours du deuxième trimestre", explique Febelfin.

Si l'on compare au troisième trimestre plus "normal" de 2019, on observe qu'au cours de cette même période cette année, les crédits octroyés ont été certes un peu moins nombreux (-1,6%), mais que le montant octroyé a été pour sa part nettement plus élevé (+17%).