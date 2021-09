Les détails du prêt fédéral à la Wallonie

Alexander De Croo et Elio Di Rupo ont donné quelques détails sur le prêt que le Fédéral accordera à la Région wallonne: un taux d'intérêt "conforme à celui du marché, sur une durée de quinze ans, sans remboursement pendant les cinq premières années".

Le gouvernement fédéral mettra à disposition de la Région wallonne un prêt de 1,2 milliard d'euros dans le cadre de la reconstruction nécessaire suite aux inondations, comme annoncé ce mercredi . Ce prêt entre le Fédéral et une entité fédérée constitue une première.

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo ont donné quelques détails sur l'opération lors d'une conférence de presse. Ce prêt sera accordé à un taux d'intérêt "conforme à celui du marché". Il sera d'une durée de quinze ans, sans remboursement pendant les cinq premières années.

TVA réduite pour la démolition-reconstruction

3 milliards sont nécessaires

Environ 2,5 milliards restent à charge des pouvoirs publics. La Wallonie opère notamment un transfert de 800 millions du plan de relance. Pour le reste, un accord de principe avec la Banque européenne d'investissement (BEI) amènera 300 millions d'euros et 100 millions viendront du fonds de relance européen.

L'offre du Fédéral tombe donc à point. Le ministre wallon des Finances et du Budget Jean-Luc Crucke s'est réjoui de ce soutien via un tel prêt, sans lequel "seuls les marchés répondraient et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ici, nous profitons ainsi du 'spread' fédéral, meilleur que celui de la Région."