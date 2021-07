Les entrepreneurs n'ont jamais eu autant confiance en l'avenir

Après avoir eu le moral dans les chaussettes avec l'arrivée de l'épidémie de coronavirus, les entrepreneurs européens reprennent confiance comme jamais. L'indicateur de sentiment économique (ESI), mesuré par la Commission européenne, est en hausse depuis six mois, reflétant une confiance dans l'efficacité de la lutte contre la pandémie. En ce mois de juillet, il atteint son plus haut niveau jamais mesuré depuis l'élaboration de l'outil, en 1985 . Le record est également mesuré en Belgique, où l'indicateur est passé ce mois-ci de 120 à 120,2 (la valeur 100 étant moyenne entre 2000 et 2020).

Les perspectives d'emploi stagnent

La progression n'est cependant pas constante et l'amélioration observée en juillet marque franchement le pas, "cela suggère que l'indicateur approche d'un pic" , indique la Commission dans la présentation des derniers résultats du sondage. D'autant que les attentes en matière d'emploi, un second indicateur de confiance, n'ont pas évolué ce mois-ci.

Le degré de confiance varie bien sûr selon les secteurs : il augmente franchement dans l'industrie et les services, mais stagne chez les commerçants, et s'affaiblit dans la construction et parmi les consommateurs. La confiance a progressé très rapidement en France, assez vite aussi en Italie et en Espagne, mais est restée plutôt stable en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis qu'elle s'est légèrement dégradée en Pologne.