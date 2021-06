Les entreprises font face à des problèmes d'approvisionnement

Les entreprises commencent à éprouver des problèmes de recrutement et d’approvisionnement, montre une nouvelle enquête de l'ERMG.

Le récent assouplissement des mesures de restriction a permis de redresser le chiffre d'affaires dans certaines branches d’activité spécifiques, telles que les professions de contact non médicales et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs. Néanmoins, la perte totale de chiffre d'affaires encourue par l'économie belge en raison de la crise du coronavirus ne s'est guère atténuée, stagnant aux alentours de -10% par rapport à la normale.

C'est ce qui ressort de la nouvelle enquête de l'ERMG (Economic risk management group), menée auprès des entreprises belges au début de la semaine dernière. L’enquête - la 21e depuis mars 2020 - a été réalisée par les principales fédérations patronales auprès de 2.274 entreprises. Elle a été coordonnée par la Banque nationale de Belgique (BNB) et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

4% des entreprises Le pourcentage d’entreprises qui s’attendent à faire faillite au cours des six prochains mois est revenu de 4,8% en avril à 4,0% en mai.

Un mois de mai pluvieux

La réouverture des terrasses n’a pas entraîné de nette amélioration du chiffre d’affaires dans l’horeca, ce qui peut s’expliquer par les mauvaises conditions météorologiques en mai. L’effet catalyseur espéré pour les magasins non alimentaires ne s’est pas non plus concrétisé: leur chiffre d’affaires ne s’est que légèrement redressé, s’établissant 21% en dessous du niveau normal. La perte de chiffre d’affaires des agences de voyages s’est aussi quelque peu affaiblie, même si elle reste encore à un niveau très élevé, à 80%.

La chaîne d’approvisionnement est largement perturbée dans de nombreuses branches d’activité, dont l’industrie, la construction et de larges pans du commerce.

Par contre, la perception du risque de faillite s’est nettement améliorée. Le pourcentage d’entreprises qui s’attendent à faire faillite au cours des six prochains mois est revenu de 4,8% en avril à 4,0% en mai. Cette évolution est principalement attribuable à l’horeca, où le risque de faillite a sensiblement diminué, de 17% en avril à 5% en mai.

Problèmes de capacité et d'approvisionnement

L’attention se déplace à présent vers les problèmes de capacité au niveau de l’offre. Deux tiers des entreprises éprouvent ainsi des difficultés à pourvoir à leurs postes vacants, au moins pour certains profils, mais aussi souvent de façon plus générale.

64% des commerces de gros Deux tiers (64%) des commerces de gros rencontrent des perturbations de leur approvisionnement.

En outre, la chaîne d’approvisionnement est largement perturbée dans de nombreuses branches d’activité, dont l’industrie, la construction et de larges pans du commerce. Ces entreprises ont vu le coût de leurs inputs augmenter considérablement et ces hausses seront répercutées au niveau des prix de vente.

Les problèmes d’approvisionnement sont surtout répandus dans le commerce de gros (64% des répondants rencontrent des perturbations modérées ou fortes de leur approvisionnement), la construction (58%), l'industrie (57% et même plus pour certains sous-secteurs), la vente au détail non alimentaire (46%) et l'agriculture (44%). En revanche, la plupart des entreprises du secteur des services sont beaucoup moins touchées, car elles ne dépendent généralement pas d’approvisionnements.

La principale raison perçue des difficultés d’approvisionnement est la pénurie chez le fournisseur. Ce facteur est cité par près de 90% des entreprises confrontées à des problèmes d’approvisionnement (plusieurs raisons pouvant être citées pour cette question).