Les faillites au plus bas depuis l'an 2000

L'année 2021 se termine avec 12,8% de faillites en moins qu'en 2020 et 41,5% en moins qu'en 2019, grâce aux mesures de soutien et aux moratoires successifs.

En 2021, 6.918 faillites ont été prononcées en Belgique. C’est le chiffre le plus bas enregistré depuis l’an 2000, d’après les derniers chiffres de Graydon, société de collecte d’informations financières. C’est une baisse de 12,8% par rapport à 2020, année marquée par plusieurs lockdown à partir du mois de mars. Si par contre on se réfère aux 11.817 faillites enregistrées durant l’année pré-covid 2019, la baisse est de 41,5%.

La diminution des faillites concerne toutes les régions du pays dans des proportions similaires : -13,1% sur un an en Flandre, -14,4% en Wallonie et -12,2% à Bruxelles.

Au lieu du "tsunami" de faillites annoncé, on a eu une forte contraction des défaillances d'entreprises.

Au lieu du "tsunami" de faillites annoncé, on a donc eu une forte contraction des défaillances d'entreprises. Cela s’explique par les mesures de soutien aux entreprises (chômage temporaire, etc.) et surtout par le moratoire sur les faillites instauré fin avril 2020, suite au premier confinement. Le moratoire avait ensuite été prolongé jusqu’au 31 janvier 2021. Il s’en est suivi un moratoire de fait durant lequel le fisc et l’ONSS ont renoncé à citer en faillite, sauf pour les sociétés ayant rencontré des problèmes avant la pandémie.

Mais il n’y a pas que cela. "Beaucoup d’entrepreneurs ont renoncé depuis deux ans à s’octroyer un salaire ou du dividende. Nous avons également vu des entreprises appartenant à une même chaîne logistique se soutenir mutuellement", indique Graydon.

Depuis novembre 2021 cependant, les citations semblent avoir quelque peu repris, l’ONSS estimant qu’il ne pouvait "laisser croître indéfiniment les dettes sociales alors qu’il n’y a plus aucune perspective de les recouvrer". Les chiffres devraient dès lors logiquement repartir à la hausse en 2022.

13.599 pertes d'emploi En 2021, les faillites ont entraîné la perte de 13.599 emplois directs.

Impact sur l’emploi

En attendant, les faillites ont entraîné l’an dernier la perte de 13.599 emplois directs. C’est une diminution de 28,5% par rapport à 2020 et de 35% par rapport à 2019. "Par rapport aux années précédentes, moins de gros employeurs ont été contraints à la faillite", constate Graydon. Les trois plus grosses faillites de l’année concernent Lassie-5 (magasin de vêtements) à Saint-Nicolas (400 emplois), Wamos Benelux (agence de voyage) à Braine-le-Château (150 emplois) et Atelier 3000 (entreprise de travail adapté) à Fleurus (108 emplois).