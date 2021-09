Les francophones moins satisfaits de leur patrimoine que les néerlandophones

Après avoir fait du sur place à 123 points en juillet, le "baromètre ING des investisseurs" s'est de nouveau replié à 116 points en août. L’enquête, menée par l'institut de données et d'études Kantar, en collaboration avec l’ université de Gand, indique, en outre, que les francophones sont moins satisfaits de leur patrimoine que les néerlandophones.

La richesse, un concept relatif

Le baromètre révèle également qu’avec un patrimoine de 500.000 euros, pas moins de six investisseurs sur dix se sentiraient riches.

Une tendance aussi plus nuancée chez les plus jeunes. Ainsi, 59% des moins de 35 ans se considèrent riches à partir d'un patrimoine mobilier de 250.000 euros, alors que moins de 30% des investisseurs âgés entre 55 et 69 ans sont de cet avis.