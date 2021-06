Les importateurs livrés au bon vouloir des armateurs

Le nouveau Code belge de la navigation, qui doit être voté en séance plénière de la Chambre ce jeudi, inquiète les entreprises. Elles pointent en particulier des amendements de dernière minute inspirés par les armateurs , au détriment des intérêts des importateurs et des assureurs belges de transport.

Ce vote est l'aboutissement d'un processus législatif de douze ans, visant à mettre à jour le Code belge de navigation, qui date de 1879. Dans la dernière ligne droite, les armateurs auraient, aux dires de l'Unizo, la fédération des PME en Flandre, obtenu un certain nombre d'amendements qui visent davantage de "simplification" et d'"optimalisation".

" Les importateurs se retrouveraient livrés aux conditions contractuelles imposées unilatéralement par les armateurs et perdraient, par exemple, la possibilité de s'adresser à une juridiction belge en cas de livraison tardive, de marchandises perdues ou abîmées", explique Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unizo. "Nos PME pourraient se retrouver dans une situation où, pour être indemnisées, elles seraient obligées de s'adresser à une juridiction du Panama, de Hong Kong ou d'un quelconque paradis fiscal", souligne-t-il.

"L'armateur pourrait imposer unilatéralement et de manière discrétionnaire ses conditions contractuelles."

Laurent Verheyen, président de l'ABAM (Association royale belge des assureurs de marchandises), dénonce pour sa part la "liberté contractuelle" voulue par le législateur. "Cette liberté contractuelle signifie, en pratique, que la partie la plus puissante, dans ce cas l'armateur, pourrait imposer unilatéralement et de manière discrétionnaire ses conditions contractuelles , au détriment des droits des autres parties."

Cette volonté de lever un maximum d'obstacles est à mettre dans le contexte de la concurrence féroce que se livrent les ports d'Anvers, Rotterdam et du Havre pour attirer le trafic maritime.

Saisie de navire impossible

Concrètement, avec les textes actuellement sur la table, un juge belge ne pourrait plus ordonner la saisie d'un navire étranger amarré au port d'Anvers pour indemniser une PME belge . Sachant que 96% des navires qui déchargent des marchandises dans le port d'Anvers sont sous pavillon étranger, cela reviendrait, selon l'Unizo, à exonérer de facto les armateurs de leurs obligations contractuelles en Belgique.

Le vote du texte avait été reporté une première fois le 3 juin. L'Unizo et l'ABAM demandent un nouveau report "afin de se donner le temps d'aboutir à un résultat qui soit partagé le plus largement possible".