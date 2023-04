Comment bpost, les éditeurs de journaux flamands DPG Media et Mediahuis, et le distributeur de journaux PPP ont-ils négocié un accord tripartite secret afin que bpost soit le seul à remettre une candidature pour le marché de la distribution des journaux? Retour sur un récit où presque tous les coups semblaient permis pour un marché de 170 millions d'euros par an.