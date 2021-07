Les PME reprennent goût aux embauches

"Nous mesurons à nouveau un optimisme élevé en ce qui concerne le volume de travail: plus de quatre PME sur dix s’attendent à une augmentation, soit le niveau le plus important de ces 10 dernières années", s'enthousiasme Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SDWorx. À l'entendre, les intentions de recrutement sont deux fois plus élevées dans les grandes PME, où l'optimisme est plus marqué.