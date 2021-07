Les récentes mesures pour les pensions pèsent sur le coût du vieillissement

Le coût budgétaire du vieillissement s’élève désormais à 5,2% du PIB, soit 0,9% de plus qu’estimé il y a un an.

D’après les nouvelles projections du CEV, les dépenses sociales devraient passer de 24,6% du PIB en 2019 à 29,8% du PIB en 2070 . Le coût budgétaire du vieillissement s’élève ainsi à 5,2% du PIB , soit 0,9% de plus qu’estimé dans le rapport précédent, il y a un an.

Pic en 2050 au lieu de 2040

D’après les nouvelles projections, le pic en termes de dépenses sociales devrait être atteint en 2050 , avec 30,1% du PIB , et non en 2040 , comme estimé il y a un an. Ce report du pic de dépenses est la conséquence des nouvelles mesures prises par le gouvernement De Croo. Après 2050, le poids relatif des dépenses sociales diminuera progressivement à mesure que la population issue du baby boom disparaîtra.

Relever le taux d'emploi

Pour résorber le déficit, Johan Van Gompel plaide en faveur d'un relèvement du taux d’emploi, ce qui permet de gagner sur deux tableaux: on augmente les recettes de l’État et on améliore le potentiel de croissance de l’économie. Accessoirement, il faudra, selon Johan Van Gompel, veiller à maîtriser les dépenses sociales et viser une croissance de la productivité de 1,5% par an.