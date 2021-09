Les salariés des grandes entreprises plus souvent absents

Les employés des grandes entreprises sont plus souvent absents que ceux des petites et moyennes. Cette différence, relevée par une étude réalisée sur un large échantillon (300.000 travailleurs et employeurs) par le prestataire de services de ressources humaines Partena Professional, n'est guère surprenante: on sait qu'il y a plus de "confort" à bosser au sein d'un grand ensemble que dans une firme de moins de 50 personnes. Mais Partena a réussi à mesurer l'écart, ce qui est plus original: le taux d'absence des salariés de PME s'affiche à 26,1% contre 33,1% dans les grandes entreprises (plus de 100 emplois). "Plus la taille de l'entreprise augmente, plus le taux d'absence augmente", note Partena qui a effectué ses mesures sur les années 2018 à 2021.