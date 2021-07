Moitié moins de faillites au premier semestre

Graydon a recensé 3.264 faillites de janvier à juin 2021. C’est 24,6% de moins que durant la même période de 2020 (4.370 faillites) et 47,2% de moins comparé au premier semestre 2019 (6.224 faillites). "Cette baisse est le résultat des mesures de soutien, des reports de paiement et des moratoires légaux et moratoires de fait", explique Graydon.