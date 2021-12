Neuf salariés sur dix ne se voient pas travailler jusque 67 ans

La démotivation guette les travailleurs de plus de 50 ans, qui s’estiment en outre souvent mis sur le côté par les employeurs.

L’immense majorité des travailleurs (9 sur 10) ne souhaite pas travailler jusque 67 ans. Ce constat interpellant est posé par le secrétariat social Securex à partir d’une enquête réalisée en mai 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 1.512 travailleurs.

En 2015, le gouvernement Michel a porté l’âge de la pension à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030, ceci afin de garantir la viabilité financière des retraites et des soins de santé. Mais sur le terrain, la population ne suit pas toujours.

91,5% Des travailleurs 91,5% des travailleurs interrogés déclarent ne pas vouloir travailler jusqu'à 67 ans.

Encore faut-il distinguer entre "vouloir" et "pouvoir" travailler plus longtemps. Pour ce qui est de "vouloir", 91,5% des travailleurs interrogés déclarent ne pas vouloir travailler jusque 67 ans et 71,2% n’ont pas la motivation d’aller jusque 65 ans.

Pour ce qui est de "pouvoir", 83,7% pensent qu’ils ne parviendront pas à travailler jusqu'à 67 ans et 56,7% pensent qu’ils ne parviendront même pas à atteindre le cap de 65 ans. Les raisons sont tant physiques (pénibilité) que mentales (stress, burn-outs, etc.).

Beaucoup de femmes en arrêt

La moitié (50,5%) des travailleurs de plus de 55 ans estiment par ailleurs que leur employeur s’intéresse peu à ce qu’ils accompliront lors de la dernière phase de leur carrière professionnelle. Chez les jeunes travailleurs, ce pourcentage ne s’élève qu’à 41,7%. Résultat: les 50 à 59 ans sont la tranche d’âge la plus touchée par l’absentéisme de longue durée.

"Les 50 plus pourraient être employés à temps partiel dans l’enseignement pour valoriser leurs connaissances." Frank Vander Sijpe Securex

Les femmes représentent deux tiers de ces malades de longue durée. "C’est à mettre en rapport avec le taux général d’absentéisme plus important chez les femmes", explique Frank Vander Sijpe, directeur Trends & Insights chez Securex.

Il pointe aussi le fait que les femmes sont davantage impactées par le rallongement de la carrière jusque 67 ans, puisque historiquement elles viennent de plus bas (60 ans) que les hommes (65 ans).

Des solutions pourraient être mises en place afin de stimuler et de valoriser les travailleurs de plus de 55 ans durant la fin de leur carrière. "Ils pourraient faire office de mentors pour les collègues plus jeunes. Ils pourraient également être employés à temps partiel dans l’enseignement pour valoriser leurs connaissances", suggère Frank Vander Sijpe.