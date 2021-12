Pensez à l'inscription au registre UBO... et sa mise à jour

Le SPF a passé à la loupe le registre UBO des bénéficiaires effectifs d'une entité juridique et identifié 3.400 ASBL n'ayant pas rempli leurs obligations légales.

Après les entreprises, des milliers de dirigeants d'ASBL ont reçu une amende pour défaut d'inscription au registre UBO. Rappel des règles et obligations.

Les administrateurs de quelque 3.400 ASBL ont reçu une amende de 500 euros du SPF Finances parce que leur association n'était pas en ordre sur le plan administratif, a rapporté De Standaard ce jeudi.

3.400 ASBL Le SPF Finances estime qu'environ 3.400 ASBL, bien actives, ne se sont pas conformées aux exigences.

Beaucoup d'associations sans but lucratif n'ont pas rempli à temps le registre UBO des bénéficiaires effectifs d'une entité juridique. Ce registre a été créé en 2017 à la suite d'une réglementation européenne. À partir de 2020, il devait répertorier le nom des personnes physiques qui détiennent les rênes du pouvoir dans les entreprises, les organisations sans but lucratif, les sociétés simples et les fondations, afin de lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.

Amende ne veut pas dire blanchiment

Presque toutes les entreprises sont en conformité avec l'obligation administrative, contre seulement 56% des ASBL. Si la plupart ne sont plus actives et ont donc été rayées, le SPF se dit certain que 3.400 ne se sont pas conformées aux exigences légales, alors qu’elles sont toujours actives, détaille le quotidien flamand.

Tous les directeurs connus de ces associations ont donc reçu une amende de 500 euros.

Le SPF Finances souligne que "l’amende ne doit être payée qu’une seule fois et ne signifie en aucun cas que ces ASBL sont suspectées de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme". Aux petites associations qui se disent victimes de chasse à l'homme, le SPF rétorque que "souvent des organisations à but non lucratif sont impliquées dans ce type d'actes répréhensibles".

Les données doivent être mises à jour immédiatement en cas de changement, et elles doivent aussi être confirmées chaque année.

Pour rappel, toutes les informations pratiques sont disponibles via le site du SPF Finances et les bénéficiaires effectifs peuvent être enregistrés via l’application sur le portail Myminfin qui propose diverses méthodes d’identification.

Mises à jour ET confirmation annuelle obligatoires

Une fois inscrits, les bénéficiaires des sociétés et des ASBL ne sont pas dispensés définitivement de leurs obligations. Les données doivent en effet être mises à jour immédiatement en cas de changement.