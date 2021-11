Pourquoi le tsunami de faillites annoncé s'est éloigné

Les aides, le cadre législatif et la reprise économique ont sauvé nombre d’entreprises. L’abondance de liquidités a aussi poussé les repreneurs à prendre des risques.

Maintes fois annoncé depuis plus d’un an, le tsunami de faillites n’est toujours pas au rendez-vous. Depuis le début de l’année, le niveau des faillites en Belgique évolue 45% en dessous du niveau de 2019, avant la crise, et 20% en dessous du niveau de 2020.