Préserver nos atouts économiques... et éliminer nos handicaps

Nous savons très bien quoi faire pour surmonter nos handicaps économiques. Mais les mesures concrètes demeurent cruellement insuffisantes.

La semaine dernière, il est apparu clairement que la nouvelle usine de batteries de Volvo ne sera pas située à Gand, mais en Suède. La raison exacte de cette décision n’a pas été divulguée, mais il est vrai que notre pays cumule un certain nombre de handicaps quand il s’agit d'attirer des investissements étrangers.

Le plus évident est, bien sûr, le coût de la main-d'œuvre. Il reste élevé en Belgique. Le coût salarial moyen dans le secteur privé est 10% plus élevé qu'en Suède. Et l'indexation automatique des salaires en 2021-2022 est susceptible d'augmenter les salaires de plus de 5%.

Ce système reste difficile à expliquer aux états-majors étrangers, où pareille indexation automatique n'existe pas et où chaque augmentation est négociée. Pour le travail de nuit et le travail par équipes, la différence de coût est partiellement compensée par la fiscalité, mais cet aménagement a récemment été remis en question par certains milieux.

Outre le coût de la main-d'œuvre, d'autres facteurs ont pris de l'importance ces dernières années et leur impact continuera de croître. La pénurie de main-d'œuvre, notamment, est un problème sérieux. La Belgique a le deuxième taux d'inoccupation le plus élevé d'Europe. Et, en ce qui concerne les diplômés des disciplines STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), nous affichons le plus mauvais score en Europe. Les difficultés sont donc encore plus aiguës à cet égard et aucune embellie n'est en vue.

La Belgique n'offre pas non plus un cadre favorable aux entreprises lorsqu'il s'agit d'obtenir des autorisations. Selon la Banque mondiale, notre pays pointe en 45e position s'agissant du traitement des permis de construire.

Par ailleurs, on le sait, la durabilité deviendra un facteur plus important dans les années à venir. Or, la Belgique n'est pas non plus en tête de peloton à cet égard: la proportion de ressources renouvelables dans la production d'énergie est chez nous la quatrième la plus faible d'Europe.

La Belgique dispose évidemment d'atouts économiques importants, tels que sa situation géographique et son rôle logistique, sa productivité élevée (même si nous perdons du terrain) et des bases solides pour la recherche et le développement.

Cependant, les anciens et les nouveaux handicaps prennent de l'ampleur. Nous pouvons agir. En Belgique, à peine 70 % des personnes en âge de travailler travaillent effectivement, soit le quatrième plus mauvais résultat en Europe. C'est 11 % de moins qu'en Suède, par exemple.

Il y a donc encore beaucoup de potentiel sur le marché du travail dans ce pays. Comment y parvenir? En travaillant sur l'activation, en mettant l’accent sur les STEM dans l’éducation, via un système fiscal favorable à la croissance, avec une politique d'octroi de permis plus flexible et juridiquement sûre et en jouant un rôle de premier plan dans la transition durable. Des pistes d'action régulièrement évoquées dans les déclarations politiques, mais les mesures concrètes, elles, demeurent cruellement insuffisantes. En conséquence, nous risquons de perdre de plus en plus de terrain sur le plan économique.