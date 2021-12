Prix de l'énergie: Test-Achats craint une augmentation de la pauvreté énergétique

L'augmentation spectaculaire des prix de l'énergie met en difficulté les consommateurs et les fournisseurs, s'inquiète ce mardi Test-Achats dans un communiqué.

Test-Achats demande aux régulateurs, qui ont la mission légale de contrôler la situation financière des fournisseurs, d'imposer un coussin financier plus strict.

L'association de consommateurs craint que cette situation n'accentue la pauvreté énergétique en Belgique. À l'heure actuelle, selon les chiffres du régulateur fédéral, la Creg, une famille ayant une consommation moyenne d'électricité de 3.500 kilowattheures par an payerait 1.300 euros par an si les prix actuels restaient fixes pour toute l'année.

Pour le gaz, la situation est encore pire puisqu'un an de consommation de gaz au prix actuel reviendrait à 2.800 euros. La hausse semble de plus vouloir se poursuivre et, selon les calculs de la Creg, les personnes bénéficiant d'un tarif énergétique variable risquent de subir une augmentation d'au moins 1.350 euros.