Quel est l'objectif réel de la taxe sur les comptes-titres 2.0?

La nouvelle taxe sur les comptes-titres n’a pas qu’une finalité budgétaire. Elle vise en réalité à faire contribuer les contribuables aisés à cette taxe de solidarité. Il faut espérer que la Cour constitutionnelle prenne en compte l’objectif réel et non pas celui affiché.

La nouvelle taxe sur les comptes-titres ("TCT") a déjà fait couler beaucoup d’encre. Nous allons nous focaliser sur les objectifs de cette taxe et voir dans quelle mesure ceux-ci ne devraient pas mener in fine la Cour Constitutionnelle à sanctionner la nouvelle mouture de cette taxe au regard du principe d'égalité de traitement.

Comme dirait Magritte, la taxe sur les comptes-titres n’est pas une taxe de solidarité.

L’exposé des motifs de la nouvelle taxe stipule que celle-ci est une taxe d'abonnement caractérisée par une perception simple et efficiente. Par ailleurs, "La taxe a une finalité purement budgétaire et vise à apporter une contribution visible au maintien de la sécurité sociale qui, en des temps cruciaux, a protégé la population de notre pays en termes de santé et revenus". Le législateur précise également que cette nouvelle taxe "ne doit pas être confondue avec la taxe sur les comptes-titres annulée par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 138/2019 du 17 octobre 2019). L'objectif n'est pas de corriger la taxe annulée, en fonction de l'arrêt précité, mais d'introduire une nouvelle taxe, sur base d'un ensemble de nouveaux principes." On le voit, comme dirait Magritte, la TCT n’est pas une taxe de solidarité.

Pour rappel, la précédente mouture de la taxe sur les comptes-titres avait été annulée sur base d’un certain nombre d’arguments basés sur le principe d'égalité de traitement. Cette annulation avait fait grand bruit notamment parce que la Cour Constitutionnelle avait estimé opportun de maintenir les effets de cette taxe - pourtant jugée inconstitutionnelle - pour le passé sur base d’arguments dénués de toute pertinence.

Éviter une nouvelle condamnation

Nous comprenons que le législateur veuille éviter de subir une nouvelle condamnation. C’est pourquoi le législateur entend désormais taxer seulement la détention d'un compte-titres, et non la détention de titres eux-mêmes (quels qu’ils soient), ni l’émission de titres ou la mise sur le marché de titres.

Vue en plein écran Patrice Delacroix et Olivier Hermand. ©rv

Il n’y a plus non plus aucune référence à une "taxe de solidarité" ayant pour but, comme le précisaient tant l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 que la note de Politique générale du ministre des Finances en date du 4 novembre 2020, de demander "une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive". On parlait alors abondamment au niveau des hommes politiques et dans la presse d’une taxe de solidarité à payer par les personnes ayant "les plus larges épaules".

Mais est-ce vraiment le cas?

Selon le principe d’égalité de traitement, une différence de traitement peut être établie pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée.

À noter à cet égard que la Cour ne peut sanctionner des choix politiques et les motifs qui les fondent que s’ils reposent sur une erreur manifeste ou s’ils sont manifestement déraisonnables.

L’ancienne taxe - qui a été condamnée par la Cour - établissait une différence de traitement injustifiée selon la nature des instruments financiers qui étaient inscrits sur un compte-titres et selon que les instruments financiers étaient inscrits ou non sur un tel compte.

Objectif déguisé?

L’administration fiscale applique souvent le concept "d’abus fiscal" et revient fréquemment avec des termes comme "substance over form" sous-entendant que la réalité économique devrait primer la réalité juridique.

Le législateur prétend à tort que cette taxe n’a qu’un objectif budgétaire.

Nous nous permettons de soulever que, cette fois-ci, c’est le législateur qui ne fait pas bonne figure en prétendant - à tort - que cette taxe n’a qu’un objectif budgétaire et ne vise en aucune façon à imposer les personnes ayant une capacité contributive suffisamment importante ("les épaules les plus larges"). À ce titre, les explications fournies pour justifier le seuil de 1 million sont plus que surprenantes…

Espérons dès lors que la Cour Constitutionnelle tienne bien compte non pas de l’objectif formulé dans les Travaux parlementaires et libellé de manière extrêmement politiquement neutre, mais bien celui - implicite, mais bien réel de faire contribuer les contribuables aisés à cette taxe de solidarité en ces temps de crise sanitaire. La question n’est ici que technique et non d’opportunité politique de taxer ou non les personnes aisées, Magritte ne l’aurait probablement pas dit autrement "il faut appeler un chat, un chat".