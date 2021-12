Quelque 240 euros net supplémentaires pour les salariés en 2022

Les salariés percevront 20 euros net supplémentaires par mois en 2022 à la suite de l'indexation des salaires et l'adaptation des barèmes du précompte professionnel.

À partir du 1er janvier 2022, le salaire mensuel net des salariés du secteur public et du secteur privé augmentera légèrement. Cette augmentation est la conséquence de l'indexation annuelle et de l'adaptation des taux d'imposition du précompte professionnel annoncée ce mardi par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

20 euros net/mois Le salaire mensuel net des salariés augmentera de 20 euros net par mois minimum en 2022.

Le salaire net augmentera au minimum de 240 euros net par an (20 euros/mois), calcule le prestataire de services RH SD Worx. Pour ceux qui ont des enfants à charge, il y aura au moins 2 euros supplémentaires par mois, ou au moins 24 euros supplémentaires sur une base annuelle. L'augmentation dépend de votre situation familiale et du nombre d'enfants à charge. Par exemple, pour un employé marié avec un enfant à charge, dont le revenu brut s'élève à 3.750 euros, et dont le conjoint a des revenus professionnels propres, l'augmentation mensuelle nette se chiffre à 27,10 euros.

"En comparaison, en 2021, l'augmentation moyenne n'était que 5 euros par mois, soit 60 euros par an." Kristiaan Andries conseiller chez SD Worx

"L'année dernière, nous avons connu une inflation très élevée. Cela se traduit non seulement par une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi par une indexation plus élevée des taux d'imposition. Cette année, les salaires nets augmenteront d'au moins 20 euros par mois soit 240 euros par an. En comparaison, l'année dernière, cela ne représentait en moyenne que 5 euros par mois, soit 60 euros par an", explique Kristiaan Andries, conseiller chez SD Worx.

Précompte professionnel allégé

L'administration fiscale va de fait réduire le précompte professionnel prélevé par les employeurs sur le salaire des travailleurs à partir de 2022. Le ministre des Finances, à l'origine de la mesure annoncée dans le cadre du budget 2022 et en phase avec la réforme fiscale, veut en alléger l'impôt prélevé mensuellement à la source. Celui-ci étant souvent trop élevé, cela se traduit par un remboursement d'impôts via la déclaration fiscale annuelle. "Nous réformons le système pour que les contribuables ne surpaient pas inutilement l'État chaque mois", explique-t-il. Ce faisant, les salariés percevront un salaire net mensuel légèrement plus élevé en 2022 contre un remboursement annuel plus bas au moment de la déclaration d'impôt.

En effet, sur plus de 5,6 millions de cotisations en 2020, le fisc a dû rembourser un solde à plus de 3 millions d'entre elles, alors que seules 1,5 millions de cotisations étaient positives (soit avec un solde à payer par le contribuable) et 1,1 million avaient un résultat égal à 0.

Concrètement, l'objectif du ministre est d'aligner les tranches d'imposition du précompte professionnel à celles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP), alors que l'écart se creuse depuis 2004. Cet ajustement se déroulera par étapes: dans un premier temps, c'est le montant maximal de la tranche du précompte professionnel soumis au taux d'imposition de 25% qui sera aligné à celui de l'IPP imposé au même taux.

En 2021, le plafond de cette tranche s'élève à 13.150 euros pour le précompte professionnel, alors qu'il est de 13.540 pour l'IPP. Cela signifie que les contribuables se retrouvent plus rapidement dans la tranche soumise au taux de 40% pour le précompte professionnel. D'où cette distorsion et un remboursement annuel de la part du fisc envers les contribuables concernés.

Suite à cet ajustement, les salariés devraient percevoir en moyenne 128 euros supplémentaires en 2022 (hors indexation). En 2023, le montant grimperait à 209 euros puis à 243 euros en 2024.