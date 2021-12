Remplissez-vous les critères de la classe moyenne?

Relève-t-on de la classe moyenne parce que l'on gagne 3.000 euros, parce que l'on part en vacances? Il n'y a pas que le revenu qui compte pour définir cette notion.

"L'effort ne doit pas venir uniquement de la classe moyenne", rageait Jean-Paul Wahl, le chef du groupe MR au Parlement wallon, face au projet de décret fiscal présenté par le ministre des Finances wallon, Jean-Luc Crucke, MR lui aussi. Pour le président des mêmes libéraux, Georges-Louis Bouchez, il faut "rendre de l’oxygène aux classes moyennes".

"Certains estiment appartenir à la classe moyenne alors que leurs voisins les considèrent de classe ouvrière." Jean Faniel Directeur général du Crisp

Qui est cette classe moyenne, mise à contribution, mais aussi défendue par le même parti? "C'est une notion subjective", réagit d'emblée Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d'information sociopolitiques (CRISP). "Ce sont les personnes au-dessus de la classe inférieure et en dessous de la classe supérieure." Simple? Non ... "Certains estiment appartenir à la classe moyenne alors que leurs voisins les considèrent de classe ouvrière."

"Entre 70 et 150% du revenu médian"

"Il faut prendre en compte la composition du ménage et le patrimoine. On doit considérer les rentrées, mais aussi les dépenses." Salma Haouach Porte-parole du MR

Le MR tente une certaine objectivation de cette notion qu'il utilise, parlant d'un revenu situé entre 70 et 150% du revenu médian. Celui-ci était de 3.486 euros brut en 2019, selon les derniers chiffres de l'office de statistiques belges Statbel, donc environ 2.200 euros net pour un isolé sans enfant. Donc, avec un salaire entre 1.550 et 3.300 euros nets, on serait étiqueté "classe moyenne" selon le MR? Non, c'est encore trop simple. La porte-parole du MR Salma Haouach complète: "Il faut prendre en compte la composition du ménage et le patrimoine. On doit considérer les rentrées, mais aussi les dépenses."

De fait, pour le sociologue et philosophe de l'université de Liège Bruno Frère, réduire la classe moyenne au seul revenu n'est pas correct. Il se réfère à Robert Castel, un spécialiste français de la sociologie du travail, qui rappelle comment la classe moyenne, qui existait déjà au XIXe siècle avec les commerçants et artisans, s'était amplifiée. "La société s'est progressivement 'moyennisée' au XXe siècle, grâce aux grands mouvements ouvriers qui ont contraint l'État à légiférer pour protéger le travail et ceux qui en étaient privés. Cela a fait naître au centre un immense spectre de professions publiques et privées, mais aussi ouvrières", résume Bruno Frère. "Ces gens gagnent correctement leur vie, ont droit à une pension, au chômage, à des indemnités de licenciement..."

La notion de classe moyenne est aussi large que confuse, ce qui lui permet d'être utilisée par de nombreux partis politiques.

Ecolo, souvent vu comme le parti de cette population, opte pour une vision axée sur la profession: "La classe moyenne est composée de ceux qui vivent principalement de leur travail. Ce ne sont donc pas les pauvres, qui n'ont pas de moyens suffisants, ni les riches qui n'ont pas besoin d'un job pour vivre", précise Pascal Devos, responsable de la communication des verts.

Des risques différents

La notion de classe moyenne est donc aussi large que confuse, ce qui lui permet d'être utilisée par de nombreux partis politiques. "Quand les socialistes parlent de classes moyennes, ils ont en tête le monde ouvrier dans son extension large, qui vit dans des conditions précaires et qui, par le biais de mesures redistributives, a intégré la classe moyenne", précise Bruno Frère. "Le MR, lui, envisage principalement les commerçants et indépendants, une population qui a moins profité de l'État providence."

3.486 euros Soit le revenu médian brut en Belgique.

Jean Faniel ajoute: "Le PS associe la classe moyenne à un risque de déclassement et de paupérisation, le MR à un risque d'impôts trop élevés." Mais s'ériger en protecteur des classes moyennes est porteur pour tous en politique parce qu'"en Europe, la part de la population ayant un revenu relativement moyen est assez large. Il y a donc là un marché électoral incontournable."

Le travail, garant de la classe moyenne?

La classe moyenne a néanmoins aujourd'hui réellement besoin qu'on se penche sur son cas. La pandémie de covid a éclipsé le débat sur son érosion, "mais le phénomène n'est pas du tout enrayé, au contraire. Avec les interdictions d'activités et les pertes de revenus, des personnes qui, autrefois, ne se sentaient pas du tout menacées se retrouvent déclassées", explique le directeur du Crisp.

"Des travailleurs se considèrent encore de la classe moyenne, mais ne sont pas propriétaires de leur logement, sont mal payés, ne savent pas honorer toutes leurs factures, cumulent les jobs, etc." Bruno Frère Socoiologue et philosophe (ULiège), maître de recherche au FNRS

"La classe moyenne s'effrite par le bas", précise le sociologue de l'ULiège. "Ce n'est plus du prolétariat, mais du précariat, avec des emplois qui échappent au concept du droit du travail, comme celui de livreur pour Deliveroo. Des travailleurs se considèrent encore de la classe moyenne, mais ne sont pas propriétaires de leur logement, sont mal payés, ne savent pas honorer toutes leurs factures, cumulent les jobs, etc."