Rouvrons le débat sur l’indexation automatique

Une petite observation tout de même: l'indexation s'applique actuellement à tous, sans distinction. Il s'agit d'un pourcentage d'augmentation, et non d'une augmentation nominale. Si elle est absolument nécessaire pour les plus bas revenus, on peut décemment s'interroger sur sa pertinence pour les hauts et les très hauts salaires. Ne faudrait-il pas la moduler en fonction des revenus? C'est une piste, rien de plus, mais acceptons d’ouvrir ce débat. Bien sûr, il sera complexe. Comment définira-t-on, par exemple, un haut revenu? Si l'on place le curseur trop haut, cela n’aura guère d'impact macroéconomique sur la compétitivité, en le plaçant trop bas par contre, on fera souffrir une classe moyenne déjà soumise à rude épreuve ces dernières années.