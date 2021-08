Sept constructeurs wallons font offre commune pour loger les sinistrés

Sept industriels wallons proposent, dans une lettre aux deux commissaires à la reconstruction, d'allier leurs forces pour reloger les sinistrés dans des modules de vie.

Comment reloger au plus vite et au mieux les sinistrés des inondations en Wallonie? La Société wallonne du logement (SWL) a lancé un appel d'offres pour la fourniture en urgence de 3.000 logements de type container ou module. Pour les professionnels du secteur, toutefois, cette procédure risque de rester lettre morte. Aux conditions imposées dans ce cadre, la Région ne recevra pas des logements en suffisance, ni de qualité suffisante (confort, protection incendie, antibruit, efficacité énergétique, etc.), selon eux. Mais plutôt que de se contenter de critiquer, sept industriels wallons du secteur ont décidé de faire une contre-proposition constructive. C'est ce qu'ils expliquent dans une lettre ouverte à Catherine Delcourt et Sylvie Marique, les deux commissaires spéciales à la reconstruction en Wallonie.

3.000 nombre de logements de base évoqué dans l'appel d'offres La Société wallonne du logement a lancé un appel d'offres public d'urgence pour 3.000 logements de type container ou module.

La meilleure solution serait, à leurs yeux, de fournir des modules de vie. Ce type de construction modulaire préfabriquée peut être réalisé rapidement en atelier, puis transporté sur site avec des nuisances de chantier réduites au minimum. Ces modules sont adaptables, on peut les interconnecter entre eux pour construire de plus grands ensembles (écoles, crèches, magasins); ils sont également déplaçables (on peut les réaffecter à d'autres fonctions ou sur d'autres sites). Ils sont aussi durables et, contrairement à certains containers auxquels on a recouru récemment pour reloger des inondés dans le sud de la France, ils sont réalisés dans le respect des différentes normes en vigueur dans la construction résidentielle.

Les sept signataires de la lettre, dont une copie est parvenue à la rédaction, sont les firmes Degotte (construction de modules), Balteau (installations électriques, génie civil), Rinaldi (peintures, revêtements, protection incendie), Knauf (matériaux), Viellevoye (productions métalliques pour résidentiel), Bodarwé (béton, voiries) et HD Systems-Roof Systems (façades, toitures). Ils sont tous établis dans la région liégeoise et ils ont des métiers complémentaires. Concrètement, ils proposent de mettre leurs compétences en commun pour mettre rapidement des logements modulaires à disposition des sinistrés, sous l'égide de la Région.

Fédérer

Ils parlent, dans leur lettre, d'"une production massive et dans les meilleurs délais d'espaces de vie ou de travail, au-delà des capacités de production de chacun des opérateurs individuellement". Il sera plus efficace de fédérer le secteur que de mettre les entrepreneurs en concurrence via une procédure classique d'appel d'offres, laissent-ils entendre en évoquant la réquisition ou l'urgence impérieuse pour justifier la dimension exceptionnelle de l'approche.

Les signataires ont "pour ambition une production massive et dans les meilleurs délais d'espaces de vie ou de travail, au-delà des capacités de chacun individuellement". Extrait de la lettre commune

On pourrait penser qu'ils plaident pour leur chapelle, mais ce serait oublier que rien ne les obligeait à prendre langue entre eux, ni à cosigner cette proposition. À les lire, on comprend aussi qu'ils sont motivés à la fois par le timing, qui sera très serré, et le niveau de confort des relogements, qui doit atteindre une qualité minimale.

Ils ont manifestement déjà planché sur l'aspect concret du problème, puisqu'ils affirment avoir préparé une standardisation des modules, dont ils ont joint les plans en annexe de leur lettre commune. La centralisation des achats des matières premières participerait également au gain de temps souhaité, ajoutent-ils.

"Si les responsables politiques bougent, nous sommes capables de réagir très rapidement pour apporter des solutions." Un signataire

"Si les responsables politiques bougent, nous sommes capables de réagir très rapidement pour apporter des solutions", nous glisse l'un des signataires tout en refusant de citer un nombre de modules et des délais précis. "Nous voulons participer de manière significative au règlement du problème du relogement des sinistrés."