Voitures de société: seuls les utilitaires au sens strict échapperont à la réforme

La réforme exclut les véhicules utilitaires, comme les camionnettes et les fourgons par exemple. Même équipés de moteurs thermiques, ces véhicules conserveront leur régime fiscal avantageux, c’est-à-dire déduction pour frais professionnels à 100% (contre 75% pour les voitures particulières), déduction pour investissement, amortissement dégressif, etc.

Critères techniques

Ce qui distingue le véhicule utilitaire, ce sont essentiellement des critères mécaniques et non l’utilisation qui est faite du véhicule. Une camionnette par exemple est construite pour le transport de marchandises et ne peut dépasser 3,5 tonnes. L’espace de chargement doit être séparé de l’espace passagers et ne peut être équipé de fixations pour des sièges amovibles ou de fixations pour des ceintures de sécurité. Une distance minimale entre les deux essieux est également requise.