Six communes augmentent leur précompte immobilier en 2021

Comme chaque année, les propriétaires belges devront payer leur taxe foncière, plus connue sous le nom de précompte immobilier (PRI). Et comme chaque année, le revenu cadastral, qui sert de base au calcul de l’IPP, est indexé, ce qui fait inévitablement grimper le montant que vous payez. En plus de cette indexation, certaines communes augmentent, elles aussi, leurs additionnels au précompte immobilier. Mais cette année seules 6 communes ont décidé de revoir à la hausse leurs additionnels, contre 68 en 2020. Une seule a, au contraire, procédé à une diminution.