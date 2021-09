Un employeur sur deux compte renforcer ses effectifs en 2021

Selon le baromètre Manpower, le marché de l’emploi continuera de croître au pas de course en 2021 en Belgique et les pénuries de travailleurs persisteront.

Une vague d’optimisme

La prévision nette d’emploi, ou la différence entre le pourcentage d’employeurs prévoyant des embauches et de ceux prévoyant des licenciements, atteint ainsi les +30%, soit une hausse spectaculaire de 16 points par rapport au trimestre précédent et une progression pour le cinquième trimestre consécutif.

Les secteurs les plus optimistes sont ceux de la finance, de l’assurance et des services aux entreprises.

Les employeurs anticipent des marchés de l’emploi dynamiques et des créations nettes d’emploi aussi bien en Wallonie (+33%) et en Flandre (+32%) qu'à Bruxelles (+27%).

Sur les sept secteurs sondés, tous anticipent une création d’emploi. Les plus optimistes sont les secteurs de la finance, de l’assurance et des services aux entreprises (+38%), suivis des services publics, de la santé, de l’éducation et des services collectifs (+31%), de la construction (+28%) et du transport et de la logistique (+23%).