Une prime de 598 euros pour les indépendants touchés par la crise

Le gouvernement a approuvé la mise en place d'une prime unique à destination des travailleurs indépendants les plus touchés par les restrictions sanitaires.

Mardi soir, le Conseil des ministres a validé la mise en œuvre de la proposition de médiation faite aux partenaires sociaux dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022. Celle-ci porte sur l'enveloppe bien-être (400 millions d'euros en 2021), la norme salariale (fixée à 0,4% hors indexation) sur laquelle patrons et syndicats n'ont pu s'accorder, et la prime corona que pourront proposer à leurs travailleurs les entreprises et secteurs qui ont enregistré de bons résultats durant la crise.

La prime est exonérée d'impôts sur les personnes et complètement déductible pour l'employeur.

Cette prime unique et exceptionnelle s'élèvera, pour rappel, à maximum 500 euros et prendra la forme de chèques-consommation. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Elle pourra être émise dès le 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, et est soumise à une cotisation patronale spéciale de 16,5%. Aucune cotisation personnelle n'est due par les travailleurs. La prime est exonérée d'impôts sur les personnes et complètement déductible pour l'employeur.

La répartition de l'enveloppe bien-être doit, elle, permettre d'augmenter une série de prestations et allocations au bénéfice des travailleurs salariés et indépendants et des allocataires sociaux (indemnité d'incapacité de travail et de maternité, pécules de vacances, pensions, allocations de remplacement pour personnes handicapées, etc.).

Une prime pour les indépendants

En plus de la mise en œuvre de ce premier volet des négociations interprofessionnelles, le Conseil des ministres a adopté en deuxième lecture, le projet de loi portant sur la prolongation jusqu'au 30 septembre des mesures de soutien économique prises dans le cadre de la crise du coronavirus. Le texte contient notamment le double droit passerelle de crise pour les secteurs qui restent fermés.

Les travailleurs indépendants qui ont dû recourir au droit passerelle de crise pendant au moins six mois de septembre 2020 à avril 2021 pourront bénéficier de cette prime.

Le gouvernement a enfin approuvé la mise en place d'une prime unique d'un montant brut de 598 euros à destination des travailleurs indépendants, les aidants et conjoints aidants les plus touchés par les mesures de restrictions sanitaires. Pourront en bénéficier les travailleurs indépendants qui ont dû recourir au droit passerelle de crise, et ce pendant au moins six mois sur la période courant de septembre 2020 à avril 2021.