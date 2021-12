Une protection spécifique pour les lanceurs d’alerte en entreprise

Lancée en décembre 2019, cette directive vise à protéger les lanceurs d’alerte lorsqu’ils font une dénonciation. Contrairement à d’autres pays de l’Union européenne (UE), la Belgique ne dispose pas encore d’un régime juridique spécifique pour faciliter et protéger les dénonciations par les lanceurs d’alerte en entreprise contre d’éventuelles mesures de rétorsion. Actuellement, seuls les secteurs financier et public sont soumis à un tel régime, respectivement depuis 2017 et 2013. La nouvelle directive impose désormais un cadre minimal à tous les secteurs.

Anonymat

Un point de discussion demeure toutefois concernant l’anonymat du lanceur d’alerte. Les États membres sont, en effet, libres de décider s’ils souhaitent ou non permettre au lanceur d’alerte d’agir sous couvert de l’anonymat. Les Pays-Bas ont d’ores et déjà rejeté cette possibilité, tout en respectant les dispositions de la directive qui imposent de traiter les informations rapportées par le lanceur d’alerte de manière confidentielle. La Belgique pourrait toutefois faire un choix différent et accorder aux lanceurs d’alertes non seulement la confidentialité de leurs rapports, mais également la possibilité d’agir anonymement, tout en bénéficiant du régime protecteur imposé par l’UE.