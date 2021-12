Vers une troisième hausse des salaires en un an pour les fonctionnaires

D’après de nouvelles prévisions du Bureau du Plan, l’indice pivot sera fort probablement dépassé pour la deuxième fois cette année au mois de décembre. Une fois que l'indice santé dépasse le seuil pivot, le mécanisme d'indexation s'enclenche et adapte les salaires au coût de la vie. Résultat: les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront augmentés de 2%, respectivement en janvier 2022 et en février 2022.