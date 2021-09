Sondage: le PS chute en Wallonie, le Belang recule en Flandre

Ecolo en tête à Bruxelles

À Bruxelles , le sondage place PS, Ecolo et MR dans un mouchoir de poche , mais toujours avec un léger avantage aux Verts. PS et MR y font jeu égal. Le cdH plonge, lui, sous le seuil électoral, tandis que le PTB se maintient.

La personnalité la plus populaire en Wallonie est l'ancienne Première ministre Sophie Wilmès, devant Alexander De Croo et Paul Magnette. En Flandre et à Bruxelles, c'est le Premier ministre qui est le plus populaire. Il devance Wilmès dans la capitale, et Bart De Wever en Flandre.