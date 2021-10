13,4 milliards d'ici 2024 pour la transition énergétique et digitale

Pour assurer la transition énergétique et digitale, 13,4 milliards d'euros seront investis d'ici 2024. L'effort quantitatif se doublera d'un monitoring au niveau de la mise en oeuvre des projets.

On savait depuis mardi que le conclave budgétaire avait permis de dégager 1 milliard d’euros supplémentaires d’investissements sur trois ans. Ce montant s’ajoute au 1,25 milliard d’euros de projets fédéraux fixés dans le Plan de relance subsidié par l'Europe et aux 328 millions d’euros d’investissements dégagés en complément en avril dernier. Au total, cela fait 2,6 milliards d’euros qui seront investis d’ici 2024 dans un plan de relance et d'investissement global.