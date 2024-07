Les gouvernements doivent miser sur la concertation sociale

Craignant que le gouvernement en gestation impose une réglementation de travail plus souple, plus favorable à l'e-commerce, les interlocuteurs sociaux tentent de prendre les devants. Leur message aux cinq partis de la potentielle Arizona est simple: ne vous occupez pas de ça, on vous promet d'(enfin) avancer sur ces questions dans les prochains mois et de trouver un accord "pour un secteur durable et compétitif".