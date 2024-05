Une courte liste d'articles de la Constitution à réviser, mais pas anodine

Les principaux ministres du gouvernement De Croo doivent se pencher une nouvelle fois ce vendredi sur la déclaration de révision de la Constitution . Le temps presse: la liste doit être arrêtée avant la dissolution de la Chambre , prévue le 8 mai. Chambre et Sénat adopteront aussi leur propre liste. Si leur contenu diffère, seul le plus petit commun dénominateur sera retenu.

"Dans l’histoire de la Belgique, il y a eu 17 déclarations de révision, la première en 1892 et la dernière en 2019, énumère Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel à l’ULiège et à la KU Leuven. Seize d’entre elles ont abouti à des listes parfaitement identiques. La seule exception est 2019, où la liste de la Chambre était très longue, celle du Sénat plus réduite, et celle du gouvernement plus limitée encore."