À Dourbes, l’IRM surveille les averses… de neutrons

Quels sont précisément les liens entre la mesure des flux de neutrons issus des rayons cosmiques et le climat terrestre? "C’est un sujet d’étude passionnant", explique Simo Spassov, le chef de service scientifique qui dirige le Centre de Physique du Globe. "À ce stade, on pense que les neutrons générés par la rencontre des rayons cosmiques et notre ionosphère pourraient créer des noyaux de condensation dans l’atmosphère. Cela signifie que lors de pics de production de neutrons, la couverture nuageuse deviendrait plus importante, ce qui aurait un impact direct sur le climat de la planète. Plus ou moins de nuages, cela signifie plus ou moins d’énergie solaire. Une hypothèse qui demande toutefois encore à être vérifiée", précise-t-il. "Les données du moniteur à neutrons devraient y contribuer".