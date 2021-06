Accord interprofessionnel: Un deal au G10, c'est "maintenant ou jamais"

Une réunion "au finish" pour aboutir à un accord interprofessionnel, c'est le programme des partenaires sociaux ce lundi. Leurs chances de succès? "C'est du 50-50", nous confie-t-on.

Le round final des négociations entre patrons et syndicats sur l’accord interprofessionnel (AIP 2021-2022) débutera ce lundi aux alentours de 13 heures. Si un accord est accessible, les pourparlers se prolongeront probablement dans la soirée et peut-être même cette nuit, prédisent des proches des négociateurs.

Pour rappel, le menu des discussions en Groupe des Dix (G10) comporte quatre thèmes: la revalorisation du salaire minimum, les conditions des fins de carrière, les heures supplémentaires et, enfin, l'harmonisation du deuxième pilier de pension entre ouvriers et employés. Tout l'enjeu reste évidemment de trouver un "équilibre délicat" entre ces différents points.

Les représentants des employeurs et des syndicats en sont conscients, ils jouent gros. S’ils parviennent à s’entendre, ils redoreront leur blason, précédemment terni par l'échec des négociations salariales. Dans le même temps, ils se positionneront comme des partenaires fiables pour la Vivaldi. Dans le cas contraire, leur crédibilité, déjà malmenée, prendra un nouveau coup en plein visage.

Vue en plein écran

Avec un peu d'optimisme, on peut interpréter le déroulement sans heurts majeurs de deux réunions la semaine dernière comme un bon signe. Pour autant, rien n'est encore fait. "Maintenant, il s'agit vraiment de négocier", nous assure un membre du G10, lequel estime les chances de succès à 50%. Le gouvernement attend des résultats, si on doit aboutir c'est "maintenant ou jamais", glisse un autre.

Que sait-on des discussions sur les quatre dossiers? On tente un petit résumé.

1. Salaire minimum

C'est l'un des gros morceaux de la négociation. Les deux bancs doivent s'entendre sur une trajectoire de revalorisation du salaire minimum, lequel n'a plus évolué depuis 2008, mais surtout sur la manière d'y parvenir. Côté syndical, la FGTB n'a cessé de souligner qu'elle voulait que cette revalorisation soit amorcée dès 2022. Bref, pas de temps à perdre.

9,8 Euros Le salaire minimum horaire est d'environ 9,8 euros actuellement.

Quant au montant à atteindre, le syndicat socialiste réclame, dans un monde idéal, une rémunération horaire de 14 euros. Sachant que le salaire minimum est aujourd'hui de 9,8 euros de l'heure, il est probable que les représentants des travailleurs devront toutefois, dans un premier temps, se contenter d'une hausse plus modeste.

Sur la façon de relever les plus bas revenus, énormément de facteurs entrent en compte, ce qui rend la discussion particulièrement technique. Ligne rouge pour les patrons: il ne faut pas qu'une revalorisation entraîne une augmentation importante du salaire brut, ou si c'est le cas, il faudra qu'elle soit compensée. Selon toute vraisemblance, les deux bancs chercheront à jouer sur la fiscalité et la parafiscalité pour augmenter le salaire net perçu par les travailleurs. Bref, le gouvernement devra apporter sa pierre à l'édifice pour entériner un éventuel accord entre eux.

2. Heures supplémentaires

Augmenter le salaire minimum, cela n'enchante pas vraiment les patrons, lesquels redoutent un effet néfaste pour la compétitivité belge. Du coup, ceux-ci chercheront à obtenir des contreparties. Et cela pourrait bien passer par un assouplissement des règles en matière d'heures supplémentaires.

220 heures supplémentaires Actuellement, les secteurs cruciaux peuvent faire prester à leurs travailleurs volontaires jusqu'à 220 heures supplémentaires, dont une partie sont défiscalisées.

En (très) résumé, les employeurs aimeraient pouvoir continuer à profiter du régime favorable, instauré pendant la crise, qui permet aux secteurs cruciaux de faire prester 220 heures supplémentaires à leurs travailleurs volontaires, contre 120 en temps normal.

Sur ces 220 heures, 120 n’impliquent pas le paiement d'un sursalaire, et ne doivent pas être récupérées. De plus, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. Un régime intéressant, notamment dans le cadre de la reprise, que les patrons voudraient conserver mais aussi élargir à d'autres secteurs.

3. Fins de carrière

Avec la levée des aides corona, d'aucuns redoutent une vague de licenciements. Inquiets quant à cette perspective, les organisations syndicales souhaiteraient assouplir les conditions permettant d'accéder au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), les ex-prépensions.

Traditionnellement plus virulente, la FGTB plaide pour un abaissement de l'âge d'accès au RCC lors de restructurations à 58 ans, contre 60. Dans les rangs patronaux, on se montrait franchement sceptique la semaine dernière. "Ce n'est pas avec les recettes du XXᵉ siècle qu'on parviendra à un taux d'emploi de 80% en 2030", lâche-t-on du côté de la FEB et de l'Unizo.

RCC, késako? Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) permet aux travailleurs d’un certain âge qui sont licenciés d'avoir droit aux allocations de chômage, à hauteur de 60% de leur dernière rémunération brute, ainsi qu'à une indemnité complémentaire de la part de leur dernier employeur. Auparavant, on parlait de régime des prépensions. Sous le gouvernement Michel, les conditions d'accès ont été durcies. En vertu du régime général, un travailleur peut actuellement en disposer à partir de 62 ans s'il peut prouver un passé professionnel de 40 ans pour un homme et de 37 ans pour une femme. Il existe toutefois des régimes dérogatoires qui permettent dans certains cas d'y accéder plus tôt. Sauf pour raisons médicales, les RCC ne devraient toutefois plus être envisageables avant 60 ans dès le mois de juillet. Une situation contestée par les organisations syndicales, qui craignent une multiplication des restructurations. Selon le dernier rapport annuel de l'Onem, 42.636 personnes ont bénéficié du RCC en 2020. En 2011, elles étaient encore près de 120.000 dans le cas.

4. Harmonisation du 2e pilier de pension

Très technique, ce dossier ne semble pas le plus épineux. Côté patronal, on souhaite apparemment surtout réduire le rendement garanti des pensions du deuxième pilier, tandis que les syndicats appellent à ce que l'harmonisation des régimes ouvriers et employés n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la marge salariale. Quant au timing, une harmonisation à l'horizon 2025 semble problématique pour les employeurs qui espèrerent parvenir à la repousser de quelques années.