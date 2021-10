Affaire de Cheratte: la FGTB retient son souffle

Un comité fédéral décentralisé à Liège. Des militants sur le qui-vive. Et un arrêt qui tombera en pleine réunion des plus hautes instances de la FGTB. Voilà ce qui attend ce mardi matin le syndicat socialiste. Six ans après les évènements, la cour d’appel de Liège rend ce mardi sa décision dans l’affaire du blocage du pont de Cheratte. Pour rappel, 300 militants avaient bloqué le viaduc sur l’autoroute E40, causant des dégradations importantes à la chaussée, ainsi que d’importants embouteillages qui ont notamment bloqué l’intervention d’un médecin chirurgien cardiaque. Dix-sept syndicalistes, militants et dirigeants de la FGTB, dont le président Thierry Bodson, avaient été condamnés pour entrave méchante à la circulation par le tribunal correctionnel.