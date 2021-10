Affaire de Cheratte: les 17 militants de la FGTB condamnés pour leur action de blocage

La cour d'appel de Liège a condamné, ce mardi, les 17 militants et responsables de la FGTB poursuivis à la suite d'une action de blocage du pont de Cheratte en octobre 2015, à des peines allant de 15 jours à 1 mois avec sursis et à des amendes allant de 200 à 350 euros.

La cour a donc confirmé ce jugement rendu en novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Liège. Dans un arrêt longuement motivé sur les raisons de la culpabilité, elle a considéré que les prévenus ont bien commis une entrave méchante à la circulation et que le droit de grève, même s'il est fondamental, n'est pas absolu et ne peut être retenu comme cause de justification.

Pour la FGTB, qui s'est exprimée dans un communiqué, cette décision constitue "une entrave méchante à la liberté d’expression, à la liberté de manifester et d’exercer le droit de grève". Elle annonce ainsi former un pourvoi en cassation , avant de "faire valoir [ses] droits" devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Quelles conséquences?

Pour les syndicalistes sur le banc des accusés, la condamnation est un coup dur à supporter, leur casier judiciaire se retrouvant entaché . Pour les syndicats et le droit de grève en général, le coup est surtout symbolique, même si le symbole est puissant. "Sur le terrain, cela ne changera pas énormément de choses ", estime François-Xavier Lievens, assistant au département des sciences sociales de l'UCLouvain, "car les blocages routiers sont des faits qui ne sont pas courants dans l’histoire syndicale. La plupart des actions de grève sont menées dans les entreprises et les secteurs."

Mais symboliquement, la portée est différente. "On voit que depuis le gouvernement Michel, le ministère public a les syndicats dans son viseur, et le parquet commence à poursuivre aujourd’hui des faits qui n’étaient pas dans ses priorités avant", explique l’expert. "L’entrave méchante à la circulation est une infraction qui existe depuis les années 1960, et ces deux actions consécutives contre la FGTB montrent qu’il y a une volonté de jouer dans le rapport de forces et mettre au pas les syndicats."