Afghanistan, vaccination, inondations: les parlements sortent de leur léthargie

Quelques parlementaires fédéraux et bruxellois feront leur rentrée cette semaine. En Wallonie par contre, c'est toujours le calme plat.

Certains hémicycles du Royaume s'apprêtent à reprendre du service . La situation afghane et ses conséquences occuperont les députés fédéraux, tandis que leurs homologues bruxellois parleront vaccination. Les élus wallons attendront, eux, le 1er septembre pour se revoir.

Red Kite et migration au Fédéral

Alors que la rentrée fédérale a traditionnellement lieu la troisième semaine de septembre, certains députés prennent un peu d'avance. Actualité oblige , les membres des commissions des Relations extérieures, de la Défense et de l'Intérieur reprendront langue dès ce jeudi sous les ors du Palais de la nation. Au menu: un échange de vues avec les ministres compétents sur la situation en Afghanistan, le déroulement de l'opération Red Kite ou encore l'accueil de réfugiés .

Outre le suivi des développements en Asie centrale, les députés ont prévu de se pencher sur des informations en provenance des frontières lettone et lituanienne où des arrivées inhabituelles de migrants depuis la Biélorussie ont été constatées.

"Il est possible que des commissions se réunissent avant la rentrée classique."

Et ensuite? Retour au calme. Mis à part une séance de la commission spéciale Covid le 3 septembre , l'agenda de l'assemblée reste quasi vide. "Il est toutefois possible que des commissions se réunissent avant la rentrée classique, mais nous n'avons pas encore reçu de demandes en ce sens ", indique-t-on au cabinet de la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux.

Le chef de groupe de la N-VA, Peter De Roover, vient toutefois d'introduire une demande, ce lundi, pour réclamer une commission d'enquête sur les inondations . Selon son parti, celle-ci devrait faire la lumière sur l'approche "défaillante" des autorités aux niveaux fédéral et régional.

Alain Maron dans le viseur de l'opposition bruxelloise

À Bruxelles, le silence qui règne dans les couloirs du parlement va également prendre fin. Répondant à une demande du MR, de la N-VA et du CD&V, la commission Santé s'y réunira pour aborder la situation épidémiologique .

Dans le viseur des partis d'opposition: la gestion par les autorités de la vaccination dans la capitale. Pour rappel, environ 60% de la population adulte y est vaccinée contre plus de 82% à l'échelle nationale.

"Les échecs du gouvernement bruxellois s'accumulent... jusqu'à quand? On ne peut laisser cette majorité tuer notre belle région capitale, moteur et vitrine de la Belgique", a récemment lancé le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Comme d'autres en coulisses, le libéral vise plus particulièrement le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). La commission de ce vendredi constituera une occasion pour l'écologiste de s'expliquer devant les députés.