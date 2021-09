Alexander De Croo ne veut pas "d’une société qui contrôle tout le monde"

Devant un public business, le Premier ministre a aussi estimé qu'il est temps d'encourager davantage la formation, y compris en entreprises.

Première sortie de la rentrée dans le monde du business pour le Premier ministre. Alexander De Croo était, jeudi soir, l'invité du cercle d'affaires B19 qui, sans mal aucun, a fait salle comble pour l'occasion. À la veille de discussions qui s'annoncent passionnées au sein de la Vivaldi sur son programme de réformes socioéconomiques, le chef du gouvernement a livré son analyse de la situation, principalement dans deux domaines : la question sanitaire et la question économique. Résumons.

"L'objectif est fin septembre, mi-octobre, d'arriver à un taux de vaccination de 70% à Bruxelles aussi." Alexander De Croo Premier ministre

Interrogé sur les disparités parfois fortes entre les régions sur le taux de vaccination, Alexander De Croo se veut rassurant. "Globalement, le niveau de vaccination en Belgique est très élevé. On est à 70%, mais dans certains endroits, le taux est plus bas, c’est le cas dans les grandes villes, comme à Anvers avec 60% et Bruxelles avec 52%". Il salue les efforts de la Région Bruxelloise. "C’est un travail de terrain pour expliquer, mais aussi écouter les craintes exprimées par les gens et l'objectif est fin septembre, mi-octobre d'arriver à un taux de vaccination de 70% à Bruxelles aussi."

La manière forte à Bruxelles?

Faut-il craindre de vivre dans une société qui oppose vaccinés et non-vaccinés? "J’espère que non. Il reste certains secteurs plus dangereux que d’autres qui nécessiteront l'usage du certificat covid, mais une société sûre est une société vaccinée et nous ne voulons pas d’une société qui contrôle tout le monde derrière chaque porte." Le locataire du 16 se dit plutôt hostile à un usage généralisé du pass sanitaire. "Peut-être qu’à Bruxelles il faudra utiliser la méthode française ou italienne pour le push final, mais j’espère qu’on n'en aura pas besoin", concède-t-il.

Sur l'éventualité d'une troisième dose généralisée de vaccin, le Premier ministre se montre circonspect. "On le fait déjà pour certains groupes qui présentent des comorbidités, il est possible qu’on élargisse. Mais est ce qu’il faut continuer à vacciner dans des pays comme la Belgique ou est-ce que le gain marginal serait supérieur en exportant le vaccin dans d’autres pays qui présentent des taux bien inférieurs? Vacciner complètement quelqu'un en Serbie est sans doute plus important que de me donner une troisième dose".

On en vient à la question des aides aux entreprises, alors qu'approche la fin septembre et le terme annoncé du chômage temporaire et du droit passerelle "corona". PS, Ecolo et MR en appellent à une prolongation, mais De Croo semble avoir d'autres priorités. "L’économie s’est réouverte", dit-il. "Fin de cette année, on devrait retrouver un niveau d'avant crise." L'État devra encore intervenir dans quelques secteurs", estime-t-il, mais "maintenant, le plus important, c’est de soutenir le recrutement". Alexander De Croo annonce un "plan de redémarrage avec des mesures pour aides des gens à se former". "Mener les gens vers l’emploi, c’est ce qu’il faut faire", dit-il.

Il évoque le rôle des entreprises dans la formation et annonce des mesures pour éviter que celles-ci voient le personnel qu'elles ont formé les quitter trop rapidement.

Interrogé sur les dissensions qui se manifestent au sein de la Vivaldi, De Croo relativise : "Ce n'est pas beaucoup plus difficile que ce que j’ai vu dans d’autres gouvernements. Faire mieux, c’est la philosophie de l’entrepreneur. C’est aussi le fil conducteur de la Vivalidi". "On regarde le pays et on se dit qu’on peut faire mieux", concluait-il au terme d'un échange sur l'enjeu institutionnel. Sur ce thème, il a bien sûr choisi de ne pas se dévoiler.