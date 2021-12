Ariane Estenne (MOC): "L’esprit critique est devenu suspect, il n’y a plus de place pour la contradiction"

La présidente du MOC, Ariane Estenne, s'inquiète du déficit démocratique alors que la crise sanitaire ne s'apaise pas. Elle appelle à ce que le parlement se réapproprie son rôle de lieu de débat démocratique.

Malgré l’approche des fêtes, ce début de décembre est morose. Les baromètres montrent une baisse du moral, de la santé et de la confiance des Belges en leurs élites politiques. Les manifs se succèdent à un rythme d’enfer mais ne se ressemblent pas. Et c’est dans cette grisaille que la présidente du MOC (Mouvement ouvrier chrétien), Ariane Estenne, pousse un triple cri d’alarme : face à la perte des droits essentiels, face à la perte de légitimité de la démocratie, face aux inégalités croissantes.

"La manifestation, nous dit-elle alors qu’on la lance sur ce sujet, c’est un des leviers historiques et fondamentaux de la démocratie, et plus que jamais, face au discrédit des actions syndicales, il est fondamental de les protéger." La présidente du MOC le rappelle : depuis le début de la crise du covid, les mouvements sociaux, syndicaux, citoyens, ont été empêchés de mener leurs actions.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle pense de ces restrictions de libertés, des protestations qui fusent sur le port du masque ou sur la vaccination obligatoire, Ariane Estenne botte en touche : "Au MOC, nous avons toujours tenu la ligne de ne pas se positionner là-dessus, peu importe ce qui est décidé, ce qui nous importe, c’est que le débat soit mené au bon endroit."

Une démocratie fragilisée

Et c’est bien là que le bât blesse, pour la présidente du mouvement. Entre les débats clivés sur les réseaux sociaux, et le manque de débat parlementaire face aux mesures prises ou à prendre, Ariane Estenne s’interroge. "Le virus s’est invité dans une démocratie représentative qui était déjà fragilisée, constate-t-elle. Les crises se succèdent à n’en plus finir : crise du corona, inondations, crise climatique. Mais face à cela, un espace de plus en plus grand se creuse entre la population et ceux à qui on a délégué le pouvoir. Je ne parlerai pas de rupture entre le politique et le citoyen, mais de décrochage, oui."

Quelle réponse alors donner à ce déficit démocratique ? "Après un an et demi de gestion de la crise, on peut reconnaître que l’urgence a été mauvaise conseillère, et que l’on gagnerait du temps à avoir des processus de délibération un peu plus collectifs et complexes pour prendre des décisions plus pérennes. Accordons-nous des espaces de délibération stables qui peuvent accueillir ces crises. Un lieu qui serait proche des parlements."

S'il faut adjoindre aux parlements un lieu de débat citoyen, cela signifie-t-il alors qu’aux yeux d’Ariane Estenne, l’institution ne joue plus son rôle ? "Seule la démocratie peut nous aider à trouver des solutions valables face à toutes ces inconnues. Mais on constate qu’il y a une perte des points de vue contradictoires comme il devrait y en avoir au parlement. L’esprit critique est devenu suspect. Il n’y a plus de place pour la contradiction, dit-elle, et on a l’impression que les voix les plus critiques, mais constructives, se sont éteintes."

En reprenant leur juste place, les parlementaires pourraient en revenir aux débats éthiques, sur la vaccination obligatoire notamment, "comme on l'a eu avec l'avortement", dit-elle. "C'est le seul endroit où l'on peut évoquer ce genre de thème, c'est quelque chose qui prend du temps, et cela permet aussi de reconnaître la complexité du problème. Regardez avec l'IVG, aujourd'hui personne ne conteste la décision, même si les débats ont été longs et difficiles."

Un engagement citoyen

Ariane Estenne constate que les citoyens manquent de boussoles collectives. "Il faut réactiver le sens commun. Les citoyens demandent de s’engager dans des mouvements sociaux globaux, dans les combats à mener, que ce soit sur le racisme, sur #meetoo, sur le climat. Et ce qui donne de l’espoir, c’est cette montée de l’intensité de ces luttes", dit-elle.

Si les indignations ne sont pas nouvelles, leurs sources ne datent pas d’aujourd’hui non plus. Comme cette montée des inégalités que la crise exacerbe. "La crise a eu un effet de loupe sur ces inégalités. Une partie de la population est relativement épargnée, et de l’autre côté du spectre, des tas de personnes sont impactées par le chômage corona, la hausse des prix de l’énergie, de l’essence, du panier du consommateur", dit Ariane Estenne.

Ce qui la choque, dans cette question des inégalités, c'est ce qu'elle nomme le "non-travail" sur les enjeux de fiscalité. "D’un côté on nous dit qu’il n’y a pas les moyens pour mener les politiques sociales, et de l’autre on ne lutte pas réellement contre cette évasion fiscale. On sort dans les médias les dossiers Panama Papers, ça fait la une un jour ou deux et on passe à autre chose. Mais les inégalités criantes et injustifiables, elles sont toujours là."